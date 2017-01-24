Не надо кричать "Волки!", когда по тротуару выгуливают болонку

"Вот эти сисястые… Лишние две пуговки на блузке расстегнут, юбку покороче, чулки с резинкой широкой и ажурной… И все двери им открыты. Верти, как хочешь. Как дали им вольницу в 17-м — а каких глупостей тогда не делали! — так и продолжается сегодня. Сколько поколений сменилось, а инструмент достижения целей один… Не будет им Исаакия!"

Представьте, что вот такую откровенную глупость сморозил бы какой-нибудь Коля Достоевский в пылу спора за принадлежность Исаакиевского собора.

А вот дальше начинаются контексты.

Прежде всего, мы с Петром Толстым встречались на эфирах не раз и не десять. Я хожу по Москве обычно в кипе, и антисемита, как бы он себя ни сдерживал, чую на раз. Поэтому готов подписать бумагу — ни разу Петя Толстой не антисемит. И близко не стоял. Такие вещи чуешь.

Так что вопрос только ситуации и мизансцены.

Была бы эта фраза произнесена на пикнике с девочками — получил бы яркий парень Петя Толстой крупным настольным предметом в лоб от обладательницы обширного бюста, немедленно смутился, что глупость сморозил, извинился за всех мужиков по поводу всех баб — тема умерла сама собой в очередном тосте.

Дальше сложнее.

Петя Толстой — один из самых опытных теледжеев страны (это как диджей или виджей, только он не треки миксует, а экспертов в эфире). И там такую пургу эти самые эксперты обязаны нести — иначе из ротации выкинут — что рептилоиды и планета Нибиру — у них просто верх интеллектуального расследования. А что Петя? Он совсем не глуп и про пургу всё понимает. Но ему сказали — "план по валу", вот он и подпаливает трэш по периметру программы. Подсыпает соломки.

Много, много лет подряд. Лучше всех. Делает это он мастерски, недаром в политику ушёл с мостика главной такой трэш-фабрики страны. А навыки, они никуда не деваются, даже если тебе теперь не телерейтинг гнать, а в Думе лоб морщинить.

Дальше ещё сложнее.

Ну, на автоматике сыграл ты в прежнюю тональность, брякнул чуть лишнего. Делать-то что? Отцы-командиры говорят: "Стой, как вмерзающий в лёд легионер! Партия не может ошибаться, даже если ты сам накосячил. Прикроем!" И правда — все включились — от спикера Госдумы и вниз, до троллевого планктона. Не дают своего на расправу.

Тут профессиональные евреи подключились: раз вы насмерть, то и нам пора провести короткие учения, проворот огневых средств и механизмов. Молодёжь ведь подрастает, настоящего антисемитизма не видели — пусть на кошечках хоть потренируются.

Вот, собственно, вся фабула.

А теперь несколько крайне важных выводов.

То, что Петя Толстой не антисемит, я сказал в самом начале и повторять не буду. И не это предмет разбирательства.

Предметом разбирательства служит полное отсутствие политической ответственности и, как следствие, полная девальвация политической репутации. Не Толстого — он молодой политик, а кто по молодости соседский жигуль об угол не разбивал?

Прежде всего — российского телевидения, где за сутки в высказываниях "гостей" и "экспертов" составов уголовного преступления по полудюжине статей УК наберётся столько — тележкой вывози. Но перелом ноги в хоккее — травма, полученная в единоборстве. Кого сажать? А во дворе, на лавочке, в пацанском разговоре? Три года колонии…

Второе — политической партии. Правящей, замечу. Накосячил ваш перспективный и, в принципе, дельный политик по молодости и неопытности. Возьмите на себя политическую ответственность — вы большие, вам как слону дробина — политика высеките за амбаром на внутреннем сборище. Насколько проще и достовернее Толстому будет дальше и извинтиться, и работать!

Что же касается еврейских возбужденцев…

Есть в российском телеэфире Александр Родионович Бородач. Комичный персонаж, несущий все возможные клейма негативного представления еврейского архетипа.

А есть ещё Гена и Вован из Тагила, которые в каждом эпизоде в турецком отеле показывают все возможные клейма негативного представления российского архетипа. И был ещё ведущий северокавказского ТВ Жорик Вартанов. И многие другие.

Я был участником обсуждения, как только появились эти эпизоды в эфире, — реагировать ли еврейской общие на Бородача или нет. Тогда нам хватило мудрости не смешивать попытку дешёвого юмора — а зачастую просто дурновкусие — с антисемитизмом. Не надо всё кричать "Волки! Волки!", когда по тротуару напротив выгуливают болонку. Даже в целях мобилизационно-штабной тренировки.