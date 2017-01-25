Подписчиков Xbox Live Gold в феврале ждут гонки и классика

В феврале обладатели "золотого" статуса получат красочный космический шутер Lovers in a Dangerous Spacetime и гоночный симулятор Project Cars для Xbox One. Из библиотеки Xbox 360 станут доступны для загрузки классический квест Monkey Island 2: Special Edition и один из самым популярных экшенов по мотивам "Звёздных войн" Star Wars: The Force Unleashed.

На Xbox One можно будет запустить все четыре игры. Напомним, консоль поддерживает обратную совместимость для хитов с Xbox 360 — в том числе и для тех, что вошли в февральскую подборку.

Эта подборка является частью программы Games with Gold, благодаря которой обладатели "золотого" статуса регулярно получают игры, чья общая стоимость превышает цену на подписку.