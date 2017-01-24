Как в деле Исаакия появилась синагога

Председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг окончательно запутал общественное мнение, дав комментарий по поводу "антисемитского" поворота в вопросе о возвращении Исаакиевского собора РПЦ. Во-первых, он за церковную реституцию. А, во-вторых, оказывается, Петра Толстого и его оппонента Бориса Вишневского объединяет... синагога.

А началось всё с классической русской литературы...

— Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях — продолжают дело своих дедушек и прадедушек, — заявил праправнук великого русского писателя и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Оппоненты тут же напомнили: а старика-то Льва Толстого православная церковь анафеме предавала. Впрочем, больше всего депутату досталось за "черту оседлости". Его обвинили в антисемитизме. А депутат петербургского Заксобрания Борис Лазаревич Вишневский, один из наиболее активных противников передачи собора РПЦ в городском парламенте, принял слова Толстого лично на свой адрес и заявил о желании обратиться в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по статье "разжигания межнациональной вражды". А ещё поспешил заявить, что храмы разрушал "российский народ".

Сам Толстой с такими радикальными оценками своих высказываний не согласен.

— Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах "признаки антисемитизма". Это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны. Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь по национальному признаку. Ещё раз подчёркиваю: в моём отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи, — написал Толстой на своей странице в "Фейсбуке".

Однако в Федерации еврейских общин на высказывание вице-спикера отреагировали болезненно. В петербургской еврейской общине также заявили, что ждут от депутата извинений.

— Как минимум он должен был бы извиниться или разъяснить свою позицию. Его должно внятно осудить руководство Госдумы. Ясно, что такие заявления, звучащие из уст облечённых властью, являются абсолютно нетерпимыми в нашей многонациональной стране, — сказал Лайфу Марк Грубарг.

В свою очередь Вячеслав Володин заявил о готовности встретиться с представителями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) и обсудить ситуацию.

— Когда речь идёт о заявлениях, надо всегда их делать очень взвешенно и ни в коем случае не допускать каких-то выпадов, которые могут обидеть ту или иную национальность, народность, потому что это вообще недопустимо и неправильно, если мы мимо этого проходим и не пресекаем, — отметил Володин.

Заниматься лингвистической экспертизой высказываний Толстого — занятие неблагодарное. Во всяком случае, он уже сказал, что не имел в виду ничего антисемитского, и почему бы не поверить ему на слово, а конкретную историческую подоплёку своих резонансных слов политик, надо полагать, лучше раскроет сам.

Но при этом попытка перевести стрелки в общественной дискуссии вокруг простого вроде бы дела, возвращения храма религиозной общине, в плоскость борьбы с антисемитизмом возмущает ничуть не меньше, чем этот самый антисемитизм.

Так что, видимо, неслучайно Марк Грубарг поспешил разрушить все покрытые нафталином стереотипы, которые теперь вспомнили. Он считает, что храмы должны возвращать конфессиям, так что в вопросе об Исаакии глава еврейской общины как раз-таки на стороне Петра Толстого.

И вообще не против обсудить с ним спорные вопросы лично в петербургской синагоге. Тем более, что есть у Толстого, по мнению религиозного деятеля, кое-что общее с Вишневским.

— Наша синагога открыта для всех, в том числе и для Толстого, и для его оппонента Вишневского, который тоже не ходит в синагогу, и этим они похожи, — заключил Марк Грубарг.