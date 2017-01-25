Из-за дороговизны медицины на родине шведский музыкант приехал на МРТ в Москву

Страдающий от сильных болей в правой руке шведский гитарист, основатель одной из известнейших симфо-метал групп мира Therion Кристофер Йонссон приехал в московский Научный центр здоровья детей имени Сперанского, чтобы сделать магниторезонансную томографию (МРТ). По словам музыканта, на его родине аналогичная процедура не просто стоила бы в десятки раз дороже, но и потребовала бы многомесячного ожидания в очереди.

— У меня начались проблемы с шеей и правой рукой — есть подозрение, что из-за преждевременного стирания межпозвоночного диска произошло защемление нерва. Боли были такие, что я несколько дней спал, сидя на диване, поскольку лежать просто не мог. В ближайшее время мне предстоит длительное турне, множество выступлений. Ехать на него в нынешнем состоянии я просто не могу — метал-концерты требуют от музыканта активного движения на сцене, — рассказал о своих проблемах Кристофер Йонссон.

По его словам, визит в Москву с одной стороны оказался мерой вынужденной, а с другой — вполне оправданной не только экономически, но и с медицинской точки зрения.

— Понимаете, если вас зовут Игорь и вы работаете в Москве водителем автобуса, то имеете доступ к более качественной медицине, чем рок-звезда в Стокгольме. В Москве процедура МРТ и консультации врача обошлись мне примерно в 100 евро. У себя на родине за такие же деньги я получил бы максимум снимок, а за общение со специалистом пришлось бы отдать примерно три тысячи евро, — подчеркнул Кристофер.

Однако даже желание и возможность пациента заплатить большие деньги не означает, что необходимые ему медицинские услуги он получит вовремя — очередь на МРТ расписана на несколько месяцев вперёд. Так долго Кристофер Йонссон ждать просто не мог.

— Это мой седьмой визит в Москву — до этого приезжал с концертами, а ещё один раз с лекцией. Сейчас полученные после МРТ-обследования снимки я покажу специалисту. Не исключено, что лечение также буду проходить в России. Москва — такой же большой город, как Лондон и Нью-Йорк. И уровень высоких технологий здесь ничуть не хуже, поверьте, — добавил Кристофер Йонссон.