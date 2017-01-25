Экваториальная Гвинея подтвердила, что экс-президент Гамбии укрылся у них

Власти Экваториальной Гвинеи подтвердили, что экс-президент Гамбии Яйя Джамме, покинувший республику 21 января, находится у них. Об этом сообщает агентство Reuters.

Бывший президент был вынужден покинуть территорию Гамбии после того, как спровоцировал политический кризис, отказавшись признавать победу на выборах своего соперника Адама Барроу. В итоге Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поставило Джамме перед условием добровольной сдачи власти в обмен на свободный выезд из Гамбии в любое государство.

СМИ сообщают, что после ухода Джамме с поста президента и выезда за пределы страны из госбюджета Гамбии пропало более $11 млн.