Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 января 2017, 02:47

Экваториальная Гвинея подтвердила, что экс-президент Гамбии укрылся у них

Фото: &copy; REUTERS/Afolabi Sotunde

Фото: © REUTERS/Afolabi Sotunde

Бывший президент Яйя Джамме был вынужден покинуть территорию Гамбии после того, как спровоцировал политический кризис.

Власти Экваториальной Гвинеи подтвердили, что экс-президент Гамбии Яйя Джамме, покинувший республику 21 января, находится у них. Об этом сообщает агентство Reuters. 

Бывший президент был вынужден покинуть территорию Гамбии после того, как спровоцировал политический кризис, отказавшись признавать победу на выборах своего соперника Адама Барроу. В итоге Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поставило Джамме перед условием добровольной сдачи власти в обмен на свободный выезд из Гамбии в любое государство.

СМИ сообщают, что после ухода Джамме с поста президента и выезда за пределы страны из госбюджета Гамбии пропало более $11 млн.

BannerImage
Нюргуяна Игнатьева
  • Новости
  • Африка
  • Гамбия
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar