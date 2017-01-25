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Опубликовано 25 января 2017, 07:20

Престарелый геймер изнасиловал подростка в Ленинградской области

Фото &copy; Flickr/martinak15

Фото © Flickr/martinak15

77-летний педофил из Ломоносовского района осуждён за насилие над 13-летним подростком.

Суд и следствие установили, что в период с 2015 по 2016 год мужчина с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей под предлогом поиграть на его компьютере в игры совершил в отношении 13-летнего мальчика насильственные действия сексуального характера.

Собранные следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины.

Педофила признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").

За содеянное виновный получил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Сергей Сурепин
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