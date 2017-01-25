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Регион
Опубликовано 25 января 2017, 08:25

Глава Xbox остался доволен новой консолью своей компании

Фото &copy; AFP/EAST NEWS

Фото © AFP/EAST NEWS

Руководитель игрового подразделения Microsoft протестировал Xbox Scorpio и хвалит консоль.

24 января 2017 года Фил Спенсер в своём "твиттере" сообщил, что у него был отличный день. Глава Xbox запустил первые игры на ранней сборке новой консоли Xbox Scorpio.

Представитель компании-разработчика остался доволен не только играми, но и устройством. Кроме того, он гордится командой, отвечающей за разработку.

Xbox Scorpio должен выйти ближе к концу года, а презентация консоли состоится не раньше чем на выставке E3 2017.

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Сергей Сурепин
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