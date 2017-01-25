Глава Xbox остался доволен новой консолью своей компании
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Руководитель игрового подразделения Microsoft протестировал Xbox Scorpio и хвалит консоль.
24 января 2017 года Фил Спенсер в своём "твиттере" сообщил, что у него был отличный день. Глава Xbox запустил первые игры на ранней сборке новой консоли Xbox Scorpio.
Представитель компании-разработчика остался доволен не только играми, но и устройством. Кроме того, он гордится командой, отвечающей за разработку.
Great day, Scorpio update w/ team. Played my first games on early Scorpio unit. Games played great, console looked right, proud of the team— Phil Spencer (@XboxP3) January 24, 2017
Xbox Scorpio должен выйти ближе к концу года, а презентация консоли состоится не раньше чем на выставке E3 2017.