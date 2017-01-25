Стали известны подробности первого крупного дополнения для Battlefield 1

Студия DICE представила содержимое первого крупного дополнения "Они не пройдут" для Battlefield 1. Вошедшие в состав дополнения поля сражений под названиями "Высоты Вердена", "Форт Во", "Суасон" и "Прорыв" основаны на сценариях реальных битв времён Первой мировой войны.

Также разработчики добавят в игру режим "Линия фронта". Он сочетает в себе элементы двух других режимов шутера — "Захват" и "Штурм". Сценарий битвы заключается в том, чтобы противоборствующие стороны сражались за один и тот же флаг, а после его захвата битва переходила к следующему. Захватив последний, участники будут атаковать или оборонять телеграфы.

С новым дополнением игра получит два танка — "Сан-Шамон" и Char 2C. Также пользователи получат доступ к новому классу под названием "Окопный налётчик", у которого будет набор гранат и мощная дубина.

Дополнение "Они не пройдут" выйдет в марте 2017 года. Точной даты пока нет. Владельцы сезонного абонемента получат доступ к дополнению на две недели раньше остальных игроков.

Напомним, Battlefield 1 целиком посвящена Первой мировой войне, однако на момент релиза в игре не оказалось российской и французской армий, участвовавших в конфликте с самого начала. Их пообещали позднее добавить в платных дополнениях. Сейчас в боях можно участвовать, выбирая между британцами, немцами, австро-венграми, итальянцами, оттоманами и американцами.