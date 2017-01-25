Володин: Госдума вернула в бюджет 779,5 млн рублей, сэкономленных в 2016 году

Госдума вернула деньги, которые удалось сэкономить в 2016 году, в федеральный бюджет, сумма составила около 779,5 миллиона рублей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании 25 января.

— По итогам 2016 года Госдумой была достигнута экономия выделенных для её работы бюджетных средств в размере 779 миллионов 494 тысяч 700 рублей. В соответствии с требованием бюджетного законодательства эти средства были возвращены в бюджет РФ, — сказал Вячеслав Володин.

— Многие считали, что выборный год, когда приедут новые депутаты, потребует больших затрат. Коллеги, это обошлось — сэкономили вот эту сумму. Всё то, что считали и придумывали, не состоялось, потому что сделали всё для того, чтобы деньги можно было вернуть в бюджет, — резюмировал Вячеслав Володин.