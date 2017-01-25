Космические дали, гоблины и самолёты. Мобильная среда
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Star Conflict Heroes
Платформы: iOS
Сколько стоит: условно-бесплатна.
Космическая онлайн-игра от студии Targem Games и компании Gaijin Entertainment на этой неделе обзавелась мобильным спин-оффом. В проекте под названием Star Conflict Heroes игрокам предстоит собрать собственную военную армаду и отправиться покорять просторы безграничной Вселенной. Противостоять им будут другие пользователи, а также галактические пираты и инопланетные захватчики.
В релизной версии уже доступно более 30 видов боевых кораблей, а также десятки технологий для их прокачки. Не оставят и без занятий: помимо одиночной кампании в игре будут доступны режимы "Таинственный портал", позволяющий игрокам проникать в миры иноземных тварей, и испытания, заставляющие поломать голову и обучающие использованию всех классов кораблей.
На данный момент Star Conflict Heroes доступна только на iOS. Проект распространяется по условно-бесплатной модели.
Goblins: Dungeon Defense
Сколько стоит: 29 руб.
От фантастики перейдём к фэнтези, а именно к аркаде с элементами ролевой игры Goblins: Dungeon Defense от студии Abony Interactive. Имея под управлением боевой отряд, отправившийся на добычу уникального источника энергии, мы столкнёмся с полчищем нечестивых тварей, посягнувших на нашу добычу. Что делать, когда все пути к отступлению отрезаны и бежать некуда? Конечно же, идти в бой.
Для выполнения опасной миссии игрокам доступны три персонажа, каждый из которых обладает уникальными навыками и способностями, совершенствующимися по мере прохождения.
Первоклассная графика и зубодробительный экшен в духе старых добрых Galaga, Space Invaders и Galaxy обойдётся в 29 рублей и однозначно затянет вас на пару вечеров.
Hawk: Freedom Squadron
Сколько стоит: условно-бесплатна.
Новый динамичный скролл-шутер от Mail.ru под названием Hawk: Freedom Squadron не может похвастаться какими-либо инновациями в давно сложившемся жанре, однако и без этого способен удивить и развлечь массового пользователя.
Игра в первую очередь радует разнообразием: широкий выбор техники удовлетворит потребности даже самого прожжённого виртуального авиатора, а более 60 отдельных миссий и режим с бесконечными сражениями отнимет всё свободное время. Кроме всего прочего, Hawk: Freedom Squadron имеет полноценный мультиплеер, позволяющий посоревноваться в уничтожении летательных средств с другими игроками.
Игра доступна абсолютно бесплатно на всех устройствах под управлением iOS и Android.
Скидки
iOS
- Angry Birds Space — очередная игра про птичек, поменявшая место действия и некоторые игровые механики;
- Тук-Тук-Тук — артхаусный хоррор от создателей культовой "Мор. Утопия";
- The Detail — нуарный детектив в лучших традициях игр от Telltale;
- Lifeline... — удивительный текстовый квест, в котором игроку предстоит помочь потерянному в глубинах космоса астронавту.
Android
- Plants vs. Zombies — нестареющая классика и милейший tower defense, в который вы когда-либо играли;
- République — приключенческий экшен про девушку по имени Хоуп, пытающуюся сбежать из заключения;
- The Inner World — весёлая головоломка с интересными задачками и приятным визуальным исполнением;
- The Terminal 2 — вторая часть известного всем симулятора администратора аэропорта.