Космические дали, гоблины и самолёты. Мобильная среда

Star Conflict Heroes

Платформы: iOS

Сколько стоит: условно-бесплатна.

Космическая онлайн-игра от студии Targem Games и компании Gaijin Entertainment на этой неделе обзавелась мобильным спин-оффом. В проекте под названием Star Conflict Heroes игрокам предстоит собрать собственную военную армаду и отправиться покорять просторы безграничной Вселенной. Противостоять им будут другие пользователи, а также галактические пираты и инопланетные захватчики.

В релизной версии уже доступно более 30 видов боевых кораблей, а также десятки технологий для их прокачки. Не оставят и без занятий: помимо одиночной кампании в игре будут доступны режимы "Таинственный портал", позволяющий игрокам проникать в миры иноземных тварей, и испытания, заставляющие поломать голову и обучающие использованию всех классов кораблей.

На данный момент Star Conflict Heroes доступна только на iOS. Проект распространяется по условно-бесплатной модели.

Goblins: Dungeon Defense

Платформа: iOS / Android.

Сколько стоит: 29 руб.

От фантастики перейдём к фэнтези, а именно к аркаде с элементами ролевой игры Goblins: Dungeon Defense от студии Abony Interactive. Имея под управлением боевой отряд, отправившийся на добычу уникального источника энергии, мы столкнёмся с полчищем нечестивых тварей, посягнувших на нашу добычу. Что делать, когда все пути к отступлению отрезаны и бежать некуда? Конечно же, идти в бой.

Для выполнения опасной миссии игрокам доступны три персонажа, каждый из которых обладает уникальными навыками и способностями, совершенствующимися по мере прохождения.

Первоклассная графика и зубодробительный экшен в духе старых добрых Galaga, Space Invaders и Galaxy обойдётся в 29 рублей и однозначно затянет вас на пару вечеров.

Hawk: Freedom Squadron

Платформы: iOS / Android.

Сколько стоит: условно-бесплатна.

Новый динамичный скролл-шутер от Mail.ru под названием Hawk: Freedom Squadron не может похвастаться какими-либо инновациями в давно сложившемся жанре, однако и без этого способен удивить и развлечь массового пользователя.

Игра в первую очередь радует разнообразием: широкий выбор техники удовлетворит потребности даже самого прожжённого виртуального авиатора, а более 60 отдельных миссий и режим с бесконечными сражениями отнимет всё свободное время. Кроме всего прочего, Hawk: Freedom Squadron имеет полноценный мультиплеер, позволяющий посоревноваться в уничтожении летательных средств с другими игроками.

Игра доступна абсолютно бесплатно на всех устройствах под управлением iOS и Android.

Скидки

iOS

Angry Birds Space — очередная игра про птичек, поменявшая место действия и некоторые игровые механики;

Тук-Тук-Тук — артхаусный хоррор от создателей культовой "Мор. Утопия";

The Detail — нуарный детектив в лучших традициях игр от Telltale;

Lifeline... — удивительный текстовый квест, в котором игроку предстоит помочь потерянному в глубинах космоса астронавту.

Android