Законопроект о декриминализации побоев в семье принят во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершён впервые.

Решение о подготовке и принятии законопроекта приняли после того, как были декриминализированы побои, совершённые впервые в отношении чужих людей. В принятом летом законе подобные деяния в отношении родственников оставались уголовным преступлением.

Ранее стало известно о том, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за декриминализацию побоев в семье.