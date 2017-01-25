Законопроект о декриминализации побоев в семье принят во втором чтении
Побои в отношении близких родственников теперь считаются административными правонарушениями, когда они совершены впервые.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершён впервые.
Решение о подготовке и принятии законопроекта приняли после того, как были декриминализированы побои, совершённые впервые в отношении чужих людей. В принятом летом законе подобные деяния в отношении родственников оставались уголовным преступлением.
Ранее стало известно о том, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил за декриминализацию побоев в семье.