Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 января 2017, 10:36

Кевин Смит станет героем видеоигры

Фото: &copy; AFP/EAST NEWS

Фото: © AFP/EAST NEWS

В новом дополнении для игры Call of Duty Infinite Warfare появится знаменитый режиссёр Кевин Смит.

Режиссёр, подаривший нам "Клерков", Джея и его молчаливого друга Боба, а также просто уморительный комик Кевин Смит станет приглашённой звездой в новом DLC для Call of Duty Infinite Warfare. Дополнение будет называться Rave in the Redwoods и будет посвящено тематике 90-х.

На этот раз нам предстоит уничтожать орды зомби-рейверов. Боссом дополнения станет таинственный Измельчитель, и он жаждет крови. Разработчики подготовили для нас новые виды оружия и пригласили Кевина, который поможет положить конец кровавой бойне в Рэдвуде.

Выход дополнения запланирован на 31 января 2017 года в комплекте Sabotage DLC pack для владельцев PS4. Когда DLC появится на остальных платформах, не уточняется.

BannerImage
Илья Комаров
  • Новости
  • Игры
  • зомби
  • activision
  • callofduty
  • Кевин Смит
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar