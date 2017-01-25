Кевин Смит станет героем видеоигры

Режиссёр, подаривший нам "Клерков", Джея и его молчаливого друга Боба, а также просто уморительный комик Кевин Смит станет приглашённой звездой в новом DLC для Call of Duty Infinite Warfare. Дополнение будет называться Rave in the Redwoods и будет посвящено тематике 90-х.

На этот раз нам предстоит уничтожать орды зомби-рейверов. Боссом дополнения станет таинственный Измельчитель, и он жаждет крови. Разработчики подготовили для нас новые виды оружия и пригласили Кевина, который поможет положить конец кровавой бойне в Рэдвуде.

Выход дополнения запланирован на 31 января 2017 года в комплекте Sabotage DLC pack для владельцев PS4. Когда DLC появится на остальных платформах, не уточняется.