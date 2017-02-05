Гибельное очарование военпрома Третьего рейха

16 января 2017 года скончался Юджин Сернан, последним из землян покинувший Луну, — но лунная программа США своим успехом была обязана штурмбанфюреру СС барону Вернеру фон Брауну. А чьим портретом открывается вышедшая в 1996 году история космических челноков пера Денниса Дженкинса — Space Shuttle: The History of Developing the National Space Transportation System? Генерал-лейтенант вермахта Вальтер Дорнбергер, именно он был отцом многоразовых космических систем. Реактивная авиация пошла от Messerschmitt Me262 Schwalbe.

Ну, до ядерного оружия нацисты не дорвались. Но вот совсем недавно на вооружении НАТО состояли фосфорорганические боевые газы — зарин, зоман, табун. Сегодня их называют ядерным оружием бедных; страх перед ними столь велик, что на основе даже непроверенных данных об их производстве уничтожают целые государства. Так и эти газы происходят из Леверкузена, из лабораторий концерна IG Farbenindustrie, возглавляемых Герхардом Шрадером. И ведь даже без применения отравляющих веществ гитлеровцы смогли вести войну, погубившую десятки миллионов человек. Как же им это удавалось?

Давайте мысленно перенесёмся во времена Веймарской республики и посмотрим на тогдашнюю Германию. Сравнительно небольшая по площади страна, которая потеряла по Версальскому миру не только все колонии, но и 70 тыс. квадратных километров с семью миллионами населения в Европе — Эльзас, Лотарингия, Данциг, Мемель; куски Пруссии, Померании, Силезии, Шлезвига…

Победившие в Первой мировой державы Антанты сделали всё, чтобы сокрушить германскую военную мощь. Численность рейхсвера, сухопутных войск, была ограничена. Тяжёлую артиллерию, прославленные крупповские пушки, внушавшие ужас западным демократиям со времён Седана, рейхсверу иметь запрещалось.

Авиацию Германии запретили иметь совсем. Как и подводный флот. Флот надводный ограничили. Аккурат столько, сколько нужно для того, чтобы сдерживать потрёпанный российской смутой Балтийский флот. Были по Версальскому договору наложены и совсем анекдотические ограничения — на калибр пистолетов, на длину их стволов…

Но всего лишь через пять лет после того, как политический режим Веймарской республики был сменён режимом гитлеровским, 30 сентября 1938 года, военная мощь Третьего рейха оценивается западными демократиями столь высоко, что Чемберлен и Даладье идут на Мюнхенский сговор, бросая Гитлеру на растерзание масариковскую Чехословакию.

Как же гитлеровцам удалось в кратчайшие сроки создать столь мощную военную машину? На Германию давили репарационные платежи. Державы Антанты в Версале наложили на неё контрибуцию в 269 миллиардов золотых марок — эквивалент примерно ста тысяч тонн золота. Чуть позже эта сумма была уполовинена — до 132 миллиардов золотых марок.

Но — творцы Версальской системы просчитались.

Прежде всего обратимся к широко известному лозунгу Kanonen statt Butter, "Пушки вместо масла". Его произносили нацистские вожди, он был очень удобен для пропаганды в соседних с Германией странах. Только вот какое дело: изначальная, произнесённая Геббельсом, версия лозунга звучала как Wir werden zu Not auch einmal ohne Butter fertig werden, niemals aber ohne Kanonen. "Без масла обойтись иногда мы можем, но без пушек — никогда" — совсем другой смысл, не правда ли? А о "пушках вместо масла" говорил отличавшийся полнотой Геринг, шутя, что вот оказался от масла и заметно похудел…

Так вот, ситуация в Третьем рейхе была ещё удивительней, чем представляется на первый взгляд. Ускоренной милитаризации за счёт жизненного уровня населения там не было — в смысле, милитаризация-то была, но и жизненный уровень германских масс в шесть предвоенных лет рос, и рос весьма прилично!

По данным немецкого историка Гётца Али, уровень жизни немецких рабочих был крайне высок — так хорошо они стали жить только в "обществе потребления" 1930-х. Они-то и построили Гитлеру его военную машину, с награбленного которой каждый немец получал свою долю. Но почему же эта военная машина получилась столь мощной, почему так хорошо было оружие наци — которого вообще, о чём заботилась Антанта, не должно было быть?

Возьмём один из примеров — Pocket battleship, "карманные линкоры". Ещё в Веймарской республике, за пять лет до Гитлера, рейхстаг выделил деньги на строительство корабля удивительного класса. Версаль запретил иметь Германии корабли водоизмещением более 10 000 тонн; но германские инженеры, используя передовые для того времени технологии — сварку, введение в конструкцию сотни тонн алюминия, — сумели уложить в эти ограничения бронированный корабль, несущий шесть орудий 290-мм калибра.

Официально назвали его архаично Panzerschiffe, вроде оставленных Версалем кригсмарине старых броненосцев. При этом англичанам усердно намекалось, что это только для Балтики, против русских. Но на тройке "карманных линкоров" стояли не турбины, а дизели по 56 800 лошадиных сил, обеспечивающие ход в 28 узлов и огромную дальность плавания в 16 300 миль 18-узловым ходом. В "версальские" ограничения "веймарские" корабелы вместили океанский рейдер, способный уйти от линкора и уничтожить крейсер. Корабль для борьбы с торговым судоходством, от которого наиболее зависима была Англия.

Неужели вся военная машина Третьего рейха была построена с помощью таких фокусов? Ведь они прослеживаются буквально в каждом роде оружия… На самом деле всё было куда сложнее. Прежде всего, запомним, что Гитлер, отказавшись платить Версальские репарации и направив эти деньги в экономику, сумел покончить с безработицей и загрузить заводы. Это сильно мотивировало население, сидевшее в Веймарской республике и без масла, и без пушек… Во-вторых, часть этой загрузки мощностей и работников была обусловлена ускоренной милитаризацией. Вот главный секрет военпрома Третьего рейха: масло на хлеб рабочие мазали, производя пушки!

И в этом же была неизбежность Второй мировой. У Германии 1930-х были заводы, были люди, но не было денег для финансирования госзаказов. Сколько-то сэкономил отказ от репараций, сколько-то дали налоги от оживившейся экономики… Но — потом понадобилась конфискация еврейских имуществ. Потом — аншлюс Австрии.

В сентябре 1938 г. золотой запас рейха составлял лишь 17 млн долларов. Немного помогла оккупация Чехословакии; директор Банка международных расчётов М. Норман, с согласия правительства Его Величества, передал рейху шесть миллионов фунтов стерлингов чехословацкого золота, размещённого после Мюнхенского сговора в подвалах Банка Англии. Но государственный долг Германии к лету 1939 года достиг 60 млрд рейхсмарок.

Вот что говорит о причинах войны классический труд — Мюллера-Гиллебранда Д. "Сухопутная армия Германии 1933–1945 гг.", т. 1, М., 1956: "Расходы на военные и прочие государственные нужды к 1939 г. пришли в такое несоответствие с излишками гражданского хозяйства, что военная экономика должна была вестись за счёт выпуска новых денег, вследствие чего финансовая, а с ней и экономическая катастрофа становилась совершенно неизбежной. Создавалось такое положение, из которого только "прыжок в войну" мог считаться единственным спасением…"

То есть, получив в наследство страну, разорённую Версалем, гитлеровский режим сумел восстановить её промышленное производство и повысить уровень жизни населения за счёт военных заказов. Но заказы эти привели к глобальному дефициту государственных финансов. Нацистский военпром вызвал Вторую мировую самим фактом своего довоенного гиперфинансирования! Но теперь второй вопрос: почему небольшая страна продемонстрировала убийственную военную мощь?

Ответ на этот вопрос дают нам энциклопедии 1930-х. Самый главный секрет состоял в том, что ещё Веймарская республика перешла на обязательное восьмилетнее образование (в нашей стране восьмилетку сделали обязательной лишь в 1958 году). После этого значительная часть молодёжи — из тех, кто не продолжал обучение в гимназии — шла в ремесленные и профессиональные школы. Для вынужденных пойти работать были обязательны школы дополнительные, 6–8 часов в неделю. Вот эти-то превосходно обученные кадры и создавали в германском военпроме оружие для хорошо образованных солдат вермахта.

А вот прямая цитата: "Для германской промышленности вообще характерно её тесное сотрудничество с наукой". Немецкий учёный трудился рука об руку с немецким инженером и немецким рабочим, хотя между ними существовало строжайшее разделение обязанностей.

Следующий секрет германского военпрома — форсированное перевооружение, опирающееся на огромное количество мощностей. Довоенный СССР был вынужден производить оружие, параллельно проводя индустриализацию. Германия производственный потенциал создала ещё при кайзере и за счёт большого объёма госзаказов могла его полностью загрузить, перевооружая армию самыми современными образцами. Вот простейший, самый низовой пример. Наверное, все знают о высоком качестве пулемёта MG-34, первого единого пулемёта. Высокая скорострельность, питание от металлических лент делало его тем оружием, вокруг которого строилось пехотное отделение вермахта.

Но хотя на вооружение он был принят в 1934 году, в массовое производство вошёл в 1938-м. То есть — был на десять лет моложе отечественного ДП, на двадцать лет моложе американского Browning M1918. Да и производить эту конструкцию, требующую большого объёма станко-часов, было весьма накладно… Но — высокая насыщенность пехотного батальона вермахта едиными пулемётами — 48 штук — в немалой мере обеспечила успех первой фазы блицкрига.

Занимая в 1939 году первое место в мире по выплавке алюминия, рейх широко применял его в авиационной промышленности. Именно цельнометаллическая конструкция обеспечивала знаменитой "штуке" Junkers Ju 87 прочность, необходимую для выхода из крутого пике. А это, в свою очередь, позволяло достичь высокой точности бомбометания, в немалой степени предопределившей победы вермахта на начальном этапе войны.

Дальше — танки! В постсоветский период истории стало модно невысоко оценивать качество германских "панцеров" образца 1941 года, уступавших бронёй и калибром орудий Т-34 и КВ. Но танк и полугусеничный бронетранспортёр — это лишь "режущая кромка" топора танковых и моторизованных дивизий, боевые качества которых — не только подвижность, но и огневая мощь — зависели от огромного количества вспомогательных и транспортных машин, таких как тащившие орудия по грязи и бездорожью полугусеничные тягачи, полноприводные грузовики.

Интенсивное применение в ходе блицкрига самого совершенного на тот момент оружия, массово произведённого в предвоенный период на тот самый государственный долг Третьего рейха, что и толкнул его в войну, обеспечило Германии успехи начального периода войны. Но дальше вынужденная обслуживать авантюризм Гитлера германская оборонная промышленность уступила по степени мобилизации ресурсов и советскому, и американскому ВПК, интенсивно перестроившемуся на войну.

Достижения немецких учёных в автоматике, теории тепловых двигателей, газодинамике, материаловедении позволили Министерству авиации Третьего рейха поставить конструкторам задачу создания турбореактивного двигателя. Разработанный фирмой Junkers Motorenbau ТРД Jumo-004 стал огненным сердцем первого серийного реактивного истребителя Messerschmitt Me 262, обеспечивая ему скорость более 800 км/ч. Интересно, что создатели двигателя сумели обойтись без никеля для изготовления лопаток турбин — правда, за это пришлось заплатить небольшим ресурсом, всего лишь 25 часов — такие турбины, изготовленные в СССР из более подходящих материалов, работали вчетверо дольше.

Ярче всего суть военпрома Третьего рейха проявилась в ракете Vergeltungswaffe-2, "Фау-2". Работы над ней были начаты в 1929 году — тогда рейхсвер пытался компенсировать запрет на сверхдальнюю артиллерию — вроде стрелявшей по Парижу в Первую мировую пушки Kolossal с дальностью в 130 км ракетами на жидком топливе: они под версальские ограничения не попали. В результате была создана ракета на этиловом спирте и жидком кислороде, способная доставить 800 кг аммотола на дальность в 300 км. Точность её позволяла попадать лишь в цель таких размеров, как Лондон. Обошлась каждая ракета в фантастическую сумму 119 000 рейхсмарок.

Финал был предопределён. Высокоцентрализованная советская экономика обеспечила массовый выпуск предельно надёжных и простых орудий, танков и самолётов — таких, как ЗиС-3, Т-34, Ил-2, перемоловших дивизии вермахта. Заводы незатронутых войной США закрыли германское небо тысячами "летающих крепостей", идущих с эскортом дальних истребителей, огненные шторма испепелили Гамбург и Дрезден. А немецкие оружейники, все чудеса которых не смогли противостоять массовой продукции, поехали в виде трофеев в Ижевск, заниматься технологией штамповки, в Хантсвилл, штат Алабама, где в Редстоунском арсенале родилась лунная программа…