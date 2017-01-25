Песков о декриминализации побоев: Приоритетом является создание крепких семей

В России необходимы юридические нормы, которые станут препятствием для семейного насилия, однако отождествлять какие-то проявления в семье с таким насилием неуместно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал принятие Госдумой во втором чтении законопроекта о декриминализации побоев в семье.

— Надо чётко дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. Когда вы законопроект прочитаете, то в случае рецидивов там ответственность подразумевается. Но гипертрофированное призвание к ответственности за различные проявления семейных отношений — это вряд ли было бы целесообразно, — отметил Песков.

— Безусловно, ответственность нужна. И нужно юридическое регулирование, которое наверное, было бы препятствием для действительно семейного насилия. Но отождествлять с семейным насилием какие-то незначительные проявления и гипертрофированно оценивать — вряд ли уместно, — добавил он.

Он также отметил, что работа по этому вопросу ведётся в парламенте, однако, "безусловно, создание крепких семей в РФ является приоритетом".