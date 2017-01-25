В исландском языке нет слова "халява"! Как выживают студенты северной страны?

Про халяву

В Исландском университете невозможно выучить один билет из шестидесяти, потом вытянуть его и получить пять. Потому что, во-первых, 90 процентов экзаменов письменные, охватывающие весь изученный за семестр материал, к экзамену не допускаются студенты, имеющие более пяти пропусков, — поэтому нужно знать всё. Во-вторых, пять — это неуд, отличная оценка — десятка.

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Списать невозможно, потому что все вопросы письменного теста сформулированы таким образом, что шпаргалки бесполезны: студенты получают номер своего экзаменационного места только утром в день экзамена. Поэтому сесть рядом с отличником в надежде списать — тоже невозможно. Во время экзамена студенты сидят в шахматном порядке, что-то спросить у соседа нереально; все сумки и пальто сложены в дальнем конце аудитории — на экзамене ты один на один со списком вопросов и своей головой. И ты должен всё понимать — даже если не можешь всё помнить. Если ты серьёзно занимался весь семестр, не пропускал занятия, то, скорее всего, у тебя высокие шансы получить девяносто — девяносто пять из ста. Тогда твоей финальной оценкой будет девятка или девятка с половиной.

Поэтому понятие "халява" в исландском языке отсутствует. Есть другие слова, обозначающие везение, большую удачу — hvalreiki, например, что буквально переводится как "китовое богатство" — это когда на берег выбрасывало кита и местные фермеры могли месяцами жить за счёт продовольствия, добытого из туши. Или hamingja — это неожиданное везение. Пример "хамингьи" — успех исландских футболистов на Евро-2016. Но применительно к учёбе эти слова не используются. А "халява" — феноменологически отсутствующее в исландском сознании понятие. Должна работать голова.

Про престиж

Если ты учишься, то это твоё собственное решение, значит, ты правда этого хочешь. Родители никогда не навязывают выбор профессии детям: это решение каждый принимает самостоятельно — нужно высшее образование или нет. Среднеспециальное можно получить ещё в школе — здесь учатся до 21 года, причём в последние несколько лет набор изучаемых предметов человек определяет сам.

В Исландии нет отношения к высшему образованию как к элементу престижа — впрочем, так же, как нет разделения на престижные и не престижные специальности. Потому что в обществе, где электрик, окончивший техникум, может зарабатывать больше, чем магистр философии, никому не придёт в голову хвастаться дипломом. Быть хорошим ремесленником здесь выгоднее, чем белым воротничком. Поэтому большинство исландцев легко обходятся без диплома. Люди с учёными степенями, эквивалентными кандидатской и докторской, и вовсе наперечёт, поэтому они никогда не испытывают трудностей с трудоустройством: все они автоматически становятся преподавателями университетов и научными сотрудниками музеев и исследовательских центров.

Поскольку в Исландии нет армии, здесь нет и уклоняющихся от неё, а в университетах нет военных кафедр.

Про оплату

Высшее образование в Исландии бесплатное как для граждан страны, так и для иностранцев. Наличие вступительных экзаменов и их сложность зависят от выбранной специальности. На некоторых отделениях (например, языковых) их вообще нет. Но требуется подтверждение уровня владения английским языком (TOEFL, IELS), и есть образовательный "ценз": иностранные абитуриенты могут поступить в Исландский университет, только если у них уже есть диплом о высшем образовании. Для исландцев это залог того, что человек, во-первых, обучаем, во-вторых, имеет серьёзную мотивацию для продолжения образования. Обычно это требуется подтвердить дополнительно — отдельным мотивационным письмом.

Про совмещение работы с учёбой

До недавнего времени в Исландии был всего один университет — он так и называется: Университет Исландии. Находится он в Рейкьявике. Учитывая, что ещё сто лет назад около 90 процентов населения было сельским, учёба в нём, даже c логистической точки зрения, была доступна очень немногим. Сейчас университеты есть в Акюрейри (на севере Исландии), Исафьордюре (на западе), а в Рейкьявике теперь целых два университета: в 1998 году был основан Рейкьявикский университет, также университет Бифрёст, специализирующийся на экономике и праве.

Небольшое в процентном отношении число исландцев с высшим образованием обусловлено и тем, что не все имеют возможность его получить, поскольку с юного возраста вынуждены работать. Это культурная особенность исландцев: они во что бы то ни стало стремятся к самостоятельности. До тридцати лет с родителями здесь никто не живёт. Если удаётся совместить работу с учёбой — хорошо, не удаётся — значит, учёба подождёт.

Про студентов и их тяжёлую жизнь

Исландия — страна, где на два спокойных дня приходится три штормовых, поэтому и учёба проходит в экстремальных условиях.

Это видео снято из университетской столовой — можно сделать вывод о среде и климате, в котором мы учимся.

В Исландском университете всё создано для того, чтобы лозунг "Равные возможности для всех" был не только лозунгом. Азиаты, африканцы, американцы, европейцы, русские, украинцы — процент иностранных студентов здесь очень велик и не существует никакой "национальной" квоты при приёме студентов на обучение. Поэтому в прошлом семестре, например, в моей группе по исландской фонетике было около двадцати филиппинцев, две-три китаянки, один англичанин, три американца, двое русских, одна латышка, одна немка, три афганские девушки и один студент из Ганы.

Один из моих сокурсников — незрячий, но ему постоянно помогают. Кто оказывается рядом, тот и является его глазами. Кроме этого, у него есть анонимный волонтёр, конспектирующий материалы занятий. Эмпатическое отношение к людям, поставленное во главу угла университетской идеологии, позволяет учиться здесь и девушке, которую я постоянно вижу то здесь, то там: её тело не имеет определённой формы, она не может шевелиться, её перевозят на коляске, возможно, она не может даже говорить, но это не мешает ей учиться. То общество истинно гуманно, которое заботится о том, чтобы пороги были предельно низкими, а двери открывались с предельной лёгкостью. О пандусах, лифтах и перилах Исландии можно сложить отдельную поэму — настолько страна дружелюбна к людям с ограниченными возможностями.

Про технологии

Как выглядит Исландский университет изнутри? Он открытый, прозрачный, со светлыми атриумами, наполненными солнечным светом, окнами от пола до потолка, интерьерами.

Уровень технической оснащённости Исландского университета таков, что у каждого студента есть почти круглосуточная возможность пользоваться компьютерами, которыми оборудована почти каждая вторая аудитория. Бесплатный высокоскоростной интернет доступен во всех университетских зданиях и в Национальной библиотеке Исландии, которой студенты, живущие в общежитии, пользуются в том числе и просто как тихим местом для самостоятельной работы — здесь строжайше запрещены разговоры вслух, персонал ходит без обуви, а для разговоров по телефону нужно выходить за звуконепроницаемые двери.

Задания и учебные материалы, кроме книг, студенты получают через внутренний, доступный только студентам и преподавателям университетский браузер: это как "Гугл", но только для "своих" и только "по делу". Здесь хранятся расписания занятий, тексты лекций и дополнительные материалы к ним, списки рекомендованной литературы по каждому предмету, подробное описание каждого лекционного курса по дням и числам, архивы экзаменационных результатов за разные годы и многое другое. Общение студентов между собой и с преподавателями тоже происходит через эту сеть, через отдельный почтовый сервис. Такая система регламентирует поведение студентов и преподавателей: любой связанный с учёбой вопрос можно задать письменно и почти сразу получить на него ответ, и для этого не нужно идти на кафедру и долго ждать там перед дверью лишь для того, чтобы, возможно, уйти без ответа.