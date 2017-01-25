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Регион
Опубликовано 25 января 2017, 13:42

Американский Harper's Bazaar перепутал Ксению Собчак с 58-летней Мадонной

Модное издание в репортаже с показа Dior в Париже подписало фото российской телеведущей именем мировой звезды.

Фото: Harper's Bazaar

Фото: Harper's Bazaar

Забавную ошибку допустили редакторы американского журнала Harper's Bazaar, опубликовав репортаж с показа Dior в рамках идущей сейчас парижской Недели моды. Приехавшую на мероприятие российскую телеведущую западные репортёры спутали с певицей Мадонной, с ошибкой подписав фотографию, где Собчак была запечатлена в компании Натальи Водяновой и Ульяны Сергеенко с партнёром. Возможной причиной оплошности репортёров американского СМИ стал схожий стиль 35-летней россиянки с 58-летней иконой мировой музыки. Примечательно, что репортаж с фотографией до сих пор находится на первой полосе сайта Harper's Bazaar.

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