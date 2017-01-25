Американский Harper's Bazaar перепутал Ксению Собчак с 58-летней Мадонной

Забавную ошибку допустили редакторы американского журнала Harper's Bazaar, опубликовав репортаж с показа Dior в рамках идущей сейчас парижской Недели моды. Приехавшую на мероприятие российскую телеведущую западные репортёры спутали с певицей Мадонной, с ошибкой подписав фотографию, где Собчак была запечатлена в компании Натальи Водяновой и Ульяны Сергеенко с партнёром. Возможной причиной оплошности репортёров американского СМИ стал схожий стиль 35-летней россиянки с 58-летней иконой мировой музыки. Примечательно, что репортаж с фотографией до сих пор находится на первой полосе сайта Harper's Bazaar.