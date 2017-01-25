Смертницы "Боко харам" вешают взрывчатку на младенцев, чтобы избежать досмотра
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Власти Нигерии предупреждают, что террористы из организации "Боко харам" стали использовать младенцев в качестве оружия смерти, передаёт Fox News.
Так, сообщается, что 13 января при досмотре на пункте безопасности террористок ошибочно приняли за гражданских лиц из-за младенцев на руках и свободно пропустили. В результате при взрыве погибли сами смертницы, два младенца и ещё четыре находившихся рядом человека.
Власти предполагают, что смертницы были участницами террористической организации "Боко харам"* и использование младенцев для избежания досмотра — новый страшный тренд.
Лайф напоминает, что, по оценке Института оценки экономики и мира, "Боко харам", являющаяся частью запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*, — самая зверская организация в мире, которая похищает детей и молодых девушек в рабство, а потом использует их в качестве смертников.
* Организации запрещены на территории РФ по решению Верховного суда.