Смертницы "Боко харам" вешают взрывчатку на младенцев, чтобы избежать досмотра

Так, сообщается, что 13 января при досмотре на пункте безопасности террористок ошибочно приняли за гражданских лиц из-за младенцев на руках и свободно пропустили. В результате при взрыве погибли сами смертницы, два младенца и ещё четыре находившихся рядом человека.

Власти предполагают, что смертницы были участницами террористической организации "Боко харам"* и использование младенцев для избежания досмотра — новый страшный тренд.

Лайф напоминает, что, по оценке Института оценки экономики и мира, "Боко харам", являющаяся частью запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*, — самая зверская организация в мире, которая похищает детей и молодых девушек в рабство, а потом использует их в качестве смертников.

* Организации запрещены на территории РФ по решению Верховного суда.