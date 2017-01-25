Экс-президента Франции Жака Ширака номинировали на Нобелевскую премию мира
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Известно, что идея подать заявку на награждение Жака Ширака Нобелевской премией мира появилась ещё в конце прошлого лета.
Несколько близких людей бывшего президента Франции, в число которых входят экс-премьер Жан-Пьер Раффарен и экс-министр финансов Тьерри Бретон, ранее подали соответствующую заявку в комитет Нобелевской премии в Осло. Об этом сообщила газета Le Figaro.
— Мы должны подать голос мира во всё более и более жестоком мире, — сказано в заявке.
Напомним, Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. В настоящее время ему 84 года.