Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 января 2017, 13:58

Экс-президента Франции Жака Ширака номинировали на Нобелевскую премию мира

Фото:&copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Фото:© РИА Новости/Алексей Никольский

Известно, что идея подать заявку на награждение Жака Ширака Нобелевской премией мира появилась ещё в конце прошлого лета.

Несколько близких людей бывшего президента Франции, в число которых входят экс-премьер Жан-Пьер Раффарен и экс-министр финансов Тьерри Бретон, ранее подали соответствующую заявку в комитет Нобелевской премии в Осло. Об этом сообщила газета Le Figaro.

— Мы должны подать голос мира во всё более и более жестоком мире, — сказано в заявке.

Напомним, Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. В настоящее время ему 84 года. 

BannerImage
Кочетова Екатерина
  • Новости
  • Франция
  • В мире
  • Нобелевская премия
  • Жак Ширак
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar