Экс-президента Франции Жака Ширака номинировали на Нобелевскую премию мира

Несколько близких людей бывшего президента Франции, в число которых входят экс-премьер Жан-Пьер Раффарен и экс-министр финансов Тьерри Бретон, ранее подали соответствующую заявку в комитет Нобелевской премии в Осло. Об этом сообщила газета Le Figaro.

— Мы должны подать голос мира во всё более и более жестоком мире, — сказано в заявке.

Напомним, Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год. В настоящее время ему 84 года.