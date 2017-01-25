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Регион
Опубликовано 25 января 2017, 12:08

Специальная одежда позволит киберспортсменам побороть потливость

Фото: &copy; ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

Фото: © ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

Вопрос о вечно влажных ладошках во время напряжённого турнира теперь можно закрыть.

Компания KontrolFreek выпустила Performance Gaming Gear — специальную линию одежды, которая поможет профессиональным игрокам улучшить свои результаты. Возможно это благодаря специальным материалам.

Создатели одежды для геймеров заявили, что есть ряд проблем, которые может решить творение. Во-первых, это вечно потеющие ладони, которые теперь можно вытирать об толстовку или шорты. Эти элементы одежды снабжены специальными зонами, сделанными из впитывающего влагу материала.

Во-вторых, возможность надеть капюшон во время игры. Дело в том, что KontrolFreek сделала для толстовок очень большой капюшон, благодаря чему надеть его можно будет даже в том случае, если на голове есть наушники с микрофоном. Также капюшон ограничивает линию обзора, что позволит геймерам не отвлекаться на вещи, происходящие вокруг них.

Приобрести шорты и толстовку можно за 36 и 66 долларов соответственно.

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Сергей Сурепин
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