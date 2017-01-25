"Как жить, Пахом?" Экстрасенс ответил москвичам

— Реалии современной жизни таковы, что первый вопрос бесплатный, а второй вопрос платный. Таковы реалии сегодняшней жизни, таковы реалии современной экстрасенсорики — эти слова Сергей Пахомов повторяет каждые пять минут. Не понять сложность жизни экстрасенсов в России сегодня не сможет только глухой.

Как только на выставке собираются первые посетители, Пахом берёт в руки микрофон и начинает говорить. Он не замолкает ни на секунду, монотонно рассказывая о России, экстрасенсах и своих картинах. Речь Пахома иногда не несёт никакого смысла и выступает, как и обычно, элементом его перформанса: он говорит, иногда сильно заикается или громко, на всю галерею кашляет.

Пахом охотно водит посетителей по выставке и останавливается перед картинами. Каждую из них он представляет длинным монологом в своём стиле. Московские хипстеры, собравшиеся посмотреть на художника, то понимающе кивают, подыгрывая Пахому, то, как только он отворачивается, перемигиваются и улыбаются.

Произведения заряжены энергетикой добра. В чём, безусловно, их ценность. Эти произведения создают не только хорошее настроение у окружающих, но и хорошее настроение в эгрегорном пространстве, непосредственно, Земли и всей Солнечной системы, что очень важно в работе экстрасенса Сергей Пахомов

Каждая картина, по его словам, заряжена не только добром, но и светом.

— Светом картина заряжена, потому что на неё направлен свет, — поясняет Пахом.

Спорить с ним трудно. Картины в галерее действительно ярко освещены мини-прожекторами.

Картины, спокойная музыка и гипнотический говор Пахома — лишь разогрев. Настоящее шоу начинается, как только герой вечера садится за простенький стол с табличкой "Бесплатная консультация экстрасенса".

Любой из присутствующих может сесть к Пахому за стол и задать любой вопрос. Первый не будет стоить ничего, за второй Пахом мягко требует тысячу рублей. Шансом узнать всю правду о чём угодно сначала пользуются неохотно, а потом садятся всё чаще и чаще.

На любые вопросы Пахом отвечает неочевидно и запутанно, иногда переставляя слова в предложении, а иногда давая вместо ответа пространные витиеватые объяснения.

— Чего нам ждать? — спрашивают у Пахома.

— Я бы сказал так, — начинает Пахом, — ожидание как форма жизни... Есть положение дамоклова меча, и вот это вот ожидание, вот это давление будущего, конечно, нужно от этого постепенно уходить. Практиковать отражение. Практиковать отражение в воде, отражение в зеркалах и отражение в кончике собственного носа, конечно.

Посетители подсаживаются к Пахому всё охотнее. За первые полчаса у него покупают обе книги, лежавшие на столе. В каждой художник ставит свой автограф.

Однако речь экстрасенса постепенно становится всё более странной:

— Как жить, Пахом? — спрашивает у него одна из девушек.

— Ну, дело в том, что... Дело в том, что... Дело в том, что... Дело в том, что... Дело в том, что... Второй вопрос будет стоить тысячу рублей.

Зал улыбается. Задавшая вопрос девушка тоже.

Среди гостей оказывается режиссёр и сценарист Валерия Гай-Германика. Создательница фильма "Все умрут, а я останусь" и сериала "Школа" держится немного поодаль от гостей, но в один из моментов подходит и спрашивает Пахома о сериале "Бонус", в производстве которого участвуют они оба.

Пахом голосом менеджера по маркетингу отвечает Гай-Германике, что сериал "будет иметь огромный успех и станет переворотом в сознании нескольких поколений одновременно".

Позже за стол садится молодой человек и спрашивает экстрасенса о судьбе продолжения фильма "Зелёный слоник", легендарного треш-хита 1999 года:

— Второй "Слоник", — говорит Пахом, — выйдет в 2018–2019 году. Там будет очень много магических свойств. Второй "Слоник" целиком и полностью заряжен добром, но с применением насилия. Концепция там, конечно, насилия, мощного очень насилия, но заряженного добром.

И почему-то в "Зелёный слоник — 2" веры больше.