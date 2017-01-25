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Регион
Опубликовано 25 января 2017, 16:56

Левин: Безосновательные преследования наших журналистов за рубежом — не редкость

Депутат Госдумы РФ выразил надежду на то, что 16 февраля суд оправдает корреспондента RT.

Председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что обвинения против российского журналиста телеканала RT, которого подозревают в участии в беспорядках во время инаугурации президента США Дональда Трампа, безосновательны.

 Обвинение Александра Рубинштейна в участии в массовых беспорядках выглядит надуманным и пристрастным. Во время задержания он чётко идентифицировал себя как корреспондента, ведущего репортаж, — сказал Левин.

Депутат подчеркнул, что безосновательные преследования российских журналистов за рубежом, к сожалению, не редкость. В качестве примера он привёл задержание российских корреспондентов на Украине.

— Надеюсь, 16 февраля суд примет справедливое решение и российско-американские отношения больше не будут омрачаться уголовным преследованием журналистов, — добавил Леонид Левин.

Напомним, что власти округа Колумбия предъявили обвинения журналисту RT Александру Рубинштейну в участии в массовых беспорядках, которые проходили в Вашингтоне. Сейчас корреспонденту грозит до 10 лет лишения свободы.

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Сергей Асташов
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