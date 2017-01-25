Авторы симулятора хлеба и хирурга анонсировали новую игру

Студия Bossa Studios, известная благодаря созданию I Am Bread и Surgeon Simulator, теперь занимается созданием игры про скейтборды Decksplash.

Игра напоминает смесь Tony Hawk и Splatoon — пользователям предлагают управлять доской, с помощью которой необходимо закрашивать арену цветом своей команды. Сама же покраска осуществляется при выполнении трюков.

Основа Decksplash — соревновательный многопользовательский режим: сражаться будут две команды по три игрока в каждой. Их задача на каждый уровень — закрасить арену своим цветом. В игре будет возможность кастомизации скейтбордов, поэтому геймеры смогут адаптировать доски под свой вкус.

Игра Decksplash появится в раннем доступе Steam уже весной 2017 года, но перед этим разработчики хотят провести альфа-тестирование. Дата полноценного релиза игры пока остаётся неизвестной.