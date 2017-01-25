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Опубликовано 25 января 2017, 14:17

Авторы симулятора хлеба и хирурга анонсировали новую игру

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/Decksplash

Скрин из видео © youtube.com/Decksplash

В этот раз разработчики переключились на скейтборды. Проект не менее странный, чем предыдущие.

Студия Bossa Studios, известная благодаря созданию I Am Bread и Surgeon Simulator, теперь занимается созданием игры про скейтборды Decksplash.

Игра напоминает смесь Tony Hawk и Splatoon — пользователям предлагают управлять доской, с помощью которой необходимо закрашивать арену цветом своей команды. Сама же покраска осуществляется при выполнении трюков. 

Основа Decksplash — соревновательный многопользовательский режим: сражаться будут две команды по три игрока в каждой. Их задача на каждый уровень — закрасить арену своим цветом. В игре будет возможность кастомизации скейтбордов, поэтому геймеры смогут адаптировать доски под свой вкус.

Игра Decksplash появится в раннем доступе Steam уже весной 2017 года, но перед этим разработчики хотят провести альфа-тестирование. Дата полноценного релиза игры пока остаётся неизвестной.

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Сергей Сурепин
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