Из описания новой Xbox пропала поддержка виртуальной реальности
Фото: © Invision for Microsoft/Fotolink
Внимательные пользователи обнаружили важное изменение на официальном сайте консоли Project Scorpio.
Промосайт новой игровой системы Microsoft ранее указывал на то, что она будет поддерживать "высококачественную виртуальную реальность". Сейчас данный пункт исчез с рекламной странички — это заметили пользователи форума NeoGAF. Старая версия сайта с пропавшей частью описания видна в автоматически сохранённой кеш-версии.
На поддержку виртуальной реальности был сделан особый акцент во время анонса Project Scorpio на прошлогодней E3. Эта особенность была обусловлена тем, что Microsoft планировала сделать из Scorpio "самую мощную консоль в истории", значительно превосходящую даже железо PS4 Pro. При этом устройство должно поддерживать все аксессуары и игры для Xbox One.
Неизвестно, означает ли изменение на промосайте, что Xbox решила сменить политику для новой консоли, — компания пока не дала комментария на этот счёт. Однако недавно глава игрового подразделения Фил Спенсер рассказал, что поиграл на ранней версии Project Scorpio и остался доволен устройством.