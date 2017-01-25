Из описания новой Xbox пропала поддержка виртуальной реальности

Промосайт новой игровой системы Microsoft ранее указывал на то, что она будет поддерживать "высококачественную виртуальную реальность". Сейчас данный пункт исчез с рекламной странички — это заметили пользователи форума NeoGAF. Старая версия сайта с пропавшей частью описания видна в автоматически сохранённой кеш-версии.

На поддержку виртуальной реальности был сделан особый акцент во время анонса Project Scorpio на прошлогодней E3. Эта особенность была обусловлена тем, что Microsoft планировала сделать из Scorpio "самую мощную консоль в истории", значительно превосходящую даже железо PS4 Pro. При этом устройство должно поддерживать все аксессуары и игры для Xbox One.

Неизвестно, означает ли изменение на промосайте, что Xbox решила сменить политику для новой консоли, — компания пока не дала комментария на этот счёт. Однако недавно глава игрового подразделения Фил Спенсер рассказал, что поиграл на ранней версии Project Scorpio и остался доволен устройством.