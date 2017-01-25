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Опубликовано 25 января 2017, 16:08

Объявлена дата выхода перезапуска Prey

Кадр видео &ldquo;Prey &mdash; официальный игровой видеоролик #2&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Prey — официальный игровой видеоролик #2”. Скриншот © L!FE

Издатель Bethesda Softworks анонсировал дату выхода научно-фантастического шутера Prey.

Перезапуск Prey выйдет на PC, PS4 и Xbox One 5 мая этого года. Об этом стало известно из нового геймплейного трейлера игры.

Prey расскажет историю подопытного Моргана Ю., над которым проводились загадочные эксперименты по расширению человеческих способностей. Благодаря ним у героя появились навыки вроде превращения в предметы окружения, будь то стулья или чашки. Местом действия станет космическая станция "Талос 1".

Новая Prey станет перезапуском серии с единственной игрой, вышедшей ещё в 2006 году. Её сиквел долгое время находился в разработке, но в итоге его решили отменить и начать процесс с чистого листа.

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Станислав Погорский
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