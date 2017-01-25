Путин: Решение сирийской проблемы невозможно военным путём

Король Иордании Абдалла II посетил в 16-й раз Россию после своей коронации. На встрече с Владимиром Путиным лидеры двух государств ещё раз заявили о невозможности урегулировать ситуацию в Сирии исключительно военным путём.

— Мне очень приятно, что наш диалог продолжается в постоянном режиме, мы с вами в постоянном контакте. И в ходе сегодняшнего визита поговорим о двусторонних отношениях и по ситуации в регионе, с упором на болевые точки, в том числе в Сирии, — начал беседу Владимир Путин, выразив благодарность королю Иордании за поддержку позиции России в Астане, где 24 января завершилась Международная встреча по Сирии, где было принято решение участниками о прекращении боевых действий в регионе.

— Считаю важным отметить, что участники процесса в Астане посчитали невозможным решение сирийской проблемы военным путём, — подчеркнул Путин, выразив надежду, что переговоры в Астане станут хорошей базой для продолжения переговорного процесса по вопросу ближневосточного урегулирования. В свою очередь, король Абдалла выразил поддержку астанинскому процессу и отметил высокую роль России в решении сирийского вопроса.

— Ещё раз отмечу стержневую роль России в мировых делах и наших региональных делах в частности. Идёт война с международным терроризмом. Но не все придерживаются наших взглядов и слушают нас, — сказал король Иордании, ещё раз подчеркнув, что надеется на Россию как на основную силу, которая посодействует стабилизации ситуации в регионе.