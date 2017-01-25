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Опубликовано 25 января 2017, 15:46

В ЦРУ рассекретили документы о столкновении атомных подлодок СССР и США

Фото: &copy;РИА Новости/Ю. Мичурин

Фото: ©РИА Новости/Ю. Мичурин

В момент аварии на борту американского подводного крейсера находилось 160 ядерных боеголовок.

В ЦРУ рассекретили данные о том, что в ноябре 1974 года в Шотландии столкнулись две атомные подлодки, которые принадлежали Советскому Союзу и Соединённым Штатам соответственно. ЧП произошло на выходе из базы Холи-Лох ВМС США в 50 километрах от Глазго.

Телеграмма об аварии пришла на имя Генри Киссинджера, который в те времена занимал пост советника президента США по национальной безопасности. Как говорится в сообщении ЦРУ, весть о столкновении поступила от Пентагона.  

В документах отмечается, что после аварии обе подлодки поднялись на поверхность, однако спустя какое-то время советская субмарина снова погрузилась и ушла в неизвестном направлении. При этом в телеграмме не сообщается, получили ли атомные подводные лодки какие-либо повреждения. 

Примечательно, что на борту американского подводного крейсера было 160 ядерных боеголовок. 

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Янковская Ольга
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