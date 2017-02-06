Спа по-советски. Какой была жизнь в санаториях

В СССР отдых граждан был задачей национального масштаба. Привычных сегодня гостиниц строилось мало. Чаще граждане восстанавливали силы в санаториях. Там труженики не только отдыхали от работы, но и лечились.

О массовом строительстве санаториев большевики объявили, как только пришли к власти. Уже в 1919 году был выпущен Директ Совета народных комиссаров "О лечебных местностях общегосударственного значения". Особняки аристократов и состоятельных людей начали перестраиваться под здравницы. Уже в январе 1921 года в Крыму открылось девять санаториев. Строительство здравниц набирало обороты каждый год. К середине 70-х в Советском Союзе было уже около тысячи разнообразных санаториев.

На море через профком

Самое большое количество учреждений для лечения и отдыха располагалось на юге СССР — в Краснодарском крае, Украине, Киргизии, Абхазии. Также здравницы находились на Рижском взморье, на Горном Алтае, на Байкале.

Санатории в советское время делились на два типа. Первые относились к предприятиям, вторые были всесоюзными здравницами. Условия проживания и питание в санаториях второго типа были гораздо лучше. Но и путёвки туда достать было сложнее. Их распределяла организация с труднопроизносимым названием ВЦСПС (Всесоюзный центральный союз профессиональных союзов). Путёвок было мало, желающих — много. В ход шли связи, знакомства, взятки, уговоры. Путёвка в санаторий обычно выдавалась бесплатно, или сотрудник оплачивал часть её стоимости — около 10–30%. В среднем на девять льготных путёвок приходилась одна безвозмездная. Всегда бесплатно отдыхали только ветераны ВОВ и труда, пенсионеры, матери-одиночки. Поездкой на курорт премировали за трудовые заслуги, или же сотрудник сам просил отправить его на лечение, подкрепляя своё желание справкой от врача.

— Я приносила на завод справку от врача, которая подтверждала, что у меня больные почки. Завод передавал заявку в профком (профсоюзный комитет), там уже формировали список людей, которым был нужен отдых и лечение, — рассказала нам пенсионерка Елена Быкова. — Я оплачивала 10% от стоимости путёвки и дорогу.

Другая наша собеседница, Марина Кучерова, много лет болела псориазом (кожное заболевание), и работодатели регулярно отправляли её на лечение. Путёвка и дорога полностью оплачивались предприятием.

Как рассказывает заместитель генерального директора санаторно-курортного объединения "Курорты Осетии" Лариса Рязанова, нередко труженики перед лечением проходили ещё и диагностику.

— Человек приезжал и получал полное обследование, а потом по его результатам назначалось лечение. Я считаю, санатории вносили колоссальный вклад в здоровье населения.

Сегодня отпуск большинства людей длится две-три недели максимум. В СССР граждане отдыхали значительно дольше. Согласно постановлению президиума ВЦСПС от 28 сентября 1972 года, минимальный срок пребывания в санатории устанавливался продолжительностью в 24 дня. Именно столько времени отводилось для лечения заболеваний органов кровообращения, нервной системы, пищеварения, обмена веществ, почек и мочеполовой системы. Максимальный период пребывания составлял 52 дня. Столько лечили заболевания и травмы спинного мозга.

Изобилие среди дефицита

Прибывший в санаторий сразу попадал на приём к врачу. Медицинский работник изучал справки, слушал жалобы и расписывал план лечения. В него могли входить ванны, ингаляции, душ Шарко, лечение минеральной водой. Также в СССР заботились о том, чтобы отдыхающие могли расширить кругозор. В санатории и дома отдыха приезжали популярные артисты и лекторы, здесь проводились шахматно-шашечные турниры, вечера художественной самодеятельности, танцы. Помимо того, отдыхающих ждал настоящий праздник живота. Никаких очередей и дефицита, обеденные столы в санаториях ломились от яств. Более того, питание в некоторых санаториях подбиралось индивидуально.

— Были специальные диеты для людей с разными заболеваниями. Для отдыхающих с больным желудком предлагался один набор продуктов, для сердечников — другой. Вариантов меню могло быть более десяти, — вспоминает Елена Быкова.

Завтрак. Закуски: ветчина, яйцо всмятку, творог со сметаной, икра овощная консервированная.1-е блюдо: крокеты мясные, жареные, поджарка из свинины, тельное из рыбы, рыба по-польски, ватрушки с творогом и 200 г молока. 2-е блюдо: биточки морковные, каша манная, творог с кефиром, пирожки с картофелем. 3-е блюдо: чай с сахаром. Обед. Закуски: шпроты, сыр, галантин рыбный, салат из свёклы.1-е блюдо: щи, суп-лапша с потрохами, суп харчо, суп молочный рисовый, бульон с фрикадельками. 2-е блюдо: куры отварные, поджаренные, зразы рубленые жареные, капуста в тесте, запечённая со сметаной, жиго из баранины. Полдник: чай с кондитерскими изделиями. Ужин: плов из баранины, вареники с капустой, котлеты докторские запечённые, рыба отварная. 2-е блюдо: творожная запеканка, оладьи из свёклы, расстегай с рыбой, овощное рагу. Поздний ужин: кефир Меню санатория "Украина" в Гаграх в 70-е годы

Единственный продукт, который находился под запретом в любом санатории, — алкогольные напитки. Но этот запрет нарушали почти всегда, особенно в санаториях на юге, где продавали хорошие вина.

— Конечно, мы могли посидеть в комнате и немного выпить, но старались делать это тихо, не привлекая внимания администрации, — делится воспоминаниями Елена Быкова.

Отдыхающие боялись нарушить режим по простой причине: при выезде из санатория на руки выдавался так называемый обратный талон, который следовало отдать работодателю. Если в нём стояла отметка о "нарушении режима", больше путёвку человеку никто не давал. Также "чёрную метку" можно было получить за ночные купания в море или бассейне, за посиделки в чужой палате (особенно мужчинам — в женских). Поэтому несемейные отдыхающие частенько вели себя как дети в пионерском лагере: сбегали на свидания через окна, тайно встречались ночью в парке.

Бытовой дискомфорт по плану

Если питание в санатории нареканий обычно не вызывало, то условия проживания были на высоте не всегда. В ведомственных учреждениях, где отдыхали члены политбюро, руководители предприятий и знаменитости, всё, разумеется, устраивалось на высшем уровне. Комфортные номера, удобства в каждой комнате, вежливый персонал. Обычные санатории для простых тружеников часто напоминали больницу, рассказала нам москвичка Марина Елисеева. Туалет в конце коридора, двое-трое человек в комнате, кровати могли быть сломанными, а постельное бельё разорванным. Также, по словам Марины Елисеевой, обслуживающий персонал не особенно церемонился с отдыхающими. Высказывания вроде "вас много, а я одна" можно было услышать от каждого второго. Некоторые санатории по уровню комфорта впору было сравнивать с бараками. Душ в соседнем корпусе в 500 метрах, примерно на таком же расстоянии туалет. Лечебные процедуры могли и вовсе проходить в центральной городской поликлинике. Если постоялец приезжал в санаторий один, его селили в комнате с чужими людьми. Сосед мог оказаться как приятным во всех отношениях человеком, так и испортить весь отдых.

— При мне одного из новоприбывших подселили к мужчине. На утро постоялец с красными от недосыпа глазами пошёл просить перевести его в другую комнату. Его сосед храпел так, что тряслись стены, — смеётся Елена Быкова.

— Когда я отдыхала на курорте в Ашхабаде (Туркмения), ко мне подселили женщину, — вспоминает Марина Кучерова. — Она оказалась просто чудесной. Мы жили в разных городах, но после поездки общались много лет.

Несмотря на множество неудобств и трудностей, все герои этого материала сошлись на том, что отдых по-советски был более полноценным и неспешным. После месяца размеренной и сытой жизни работник возвращался полным сил и готовый к трудовым подвигам.