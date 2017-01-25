В Лиссабоне паром врезался в причал, есть раненые

Сегодня в столице Португалии — Лиссабоне — пассажирский паром на полной скорости протаранил причал, в результате чего не менее 34 человек получили ранения различной степени тяжести.

В настоящий момент к месту происшествия прибыли полицейские и медики, которые эвакуируют пострадавших с судна. Информация о случившемся уточняется.