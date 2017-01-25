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Регион
Опубликовано 25 января 2017, 18:56

В Лиссабоне паром врезался в причал, есть раненые

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Rafael Marchante

Фото: © REUTERS/Rafael Marchante

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Сегодня в столице Португалии — Лиссабоне — пассажирский паром на полной скорости протаранил причал, в результате чего не менее 34 человек получили ранения различной степени тяжести.

В настоящий момент к месту происшествия прибыли полицейские и медики, которые эвакуируют пострадавших с судна. Информация о случившемся уточняется.

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Сергей Асташов
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