Epic Games заплатит 150 тысяч долларов лучшему разработчику игр

Авторы Gears of War объявили, что призовой фонд турнира составит 500 тысяч долларов. Соревнование продлится год. Подавать заявки на участие могут только разработчики из Европы. Ещё одно ограничение: все игры должны быть созданы для PC на Unreal Engine 4, собственном движке Epic Games

20 февраля будут выбраны полуфиналисты. Каждый из них получит 15 тысяч долларов в качестве бюджета на дальнейшую разработку. Уже в июле они должны будут представить свои игры на конференции Develop: Brighton. Там жюри выберет трёх финалистов.

На последнем этапе конкурса оставшимся командам дадут ещё по 60 тысяч долларов, чтобы они могли завершить свои проекты. В январе 2018-го будет выбран победитель, которому вручат 150 тысяч долларов. Второе и третье места получат 50 и 30 тысяч долларов соответственно.