Виртуальный халифат. Что останется в Сети после физического уничтожения ИГИЛ

Успех наземных операций ИГИЛ зависит не только от живой военной силы и оружия. Информационная война была организована группировкой настолько же по-военному чётко. Харлин Гамбир из Института изучения войны пишет, что ИГИЛ удалось распространить влияние халифата в Сети, используя профессиональный графический дизайн, разнообразный контент и многоязычные платформы. Информационная война ИГИЛ вдохновила и мобилизовала огромное количество бойцов по всему миру, которые, начав искать в Интернете спасения от скуки, в конечном счёте бросили все дела и уехали на войну.

Широкий спектр информационных операций ИГИЛ — это не только распространение креативной пропаганды по всему миру. ИГИЛ использует информационный потенциал, чтобы увязать военные операции с политическими целями, а также для усиления эффекта от успехов в наземных операциях.

В военных доктринах многих государств информационные операции (ИО) — это комплекс мер по реакции на дружественные, нейтральные и вражеские действия противника. В ИГИЛ пошли ещё дальше: помимо демонстрации силы они используют ИО для целей, обозначенных ещё Аль-Каидой много лет назад, а именно для мобилизации отдельных лиц на Западе, чтобы те совершали теракты по всему миру. В обмен на это ИГИЛ предлагает поддержку от онлайн-сообщества, которое убеждено, что мусульмане всего мира должны объединиться под флагом террористов.

Для усиления эффекта информационных операций ИГИЛ использует своё физическое военное присутствие на Ближнем Востоке. А ячейки ИГИЛ проникли в различные регионы мира, в том числе в Европу и США, где проводят теракты, развивают разведсети, которые впоследствии используются в том числе и для передачи сообщений и инструкций боевикам, а также распространения видео со смертниками.

Но ИГИЛ не может постоянно контролировать или управлять этим интернет-сообществом. Если ИГИЛ прекратит выполнять функцию своеобразного маяка в движении, которое оно запустило, то в результате мир увидит более широкую и сильную волну насилия, которую будет невозможно остановить, а направление — предсказать.

Чего хочет добиться ИГИЛ в информационном пространстве

Одной из самых сильных сторон ИГИЛ является долгосрочная масштабная стратегия. ИГИЛ ставит целью сохранение и расширение халифата, а также включение в него всех мусульманских земель. Помимо этого ИГИЛ хочет выиграть "священную" войну с Западом. Для достижения этих целей ИГИЛ планирует разрушить границы современных государств мусульманского мира, попутно включая в свои ряды местные группировки салафитско-джихадистского толка.

Информационные операции проводятся группировкой, чтобы получить контроль над обществом, переубедить потенциального противника и продемонстрировать на весь мир свою силу. При этом ИГИЛ удаётся синхронизировать информационные и наземные военные операции таким образом, чтобы оперативно реагировать на последние мировые события.

Элементы информационных операций ИГИЛ

Для достижения своих целей в арсенале ИГИЛ имеется широкий диапазон средств информационной войны.

"Медиахолдинг" ИГИЛ

Военные эксперты утверждают, что эффективность информационных операций ИГИЛ напрямую зависит от чётко выстроенного института террористических СМИ. Централизованное руководство "медиахолдингом" и военная дисциплина внутри организации обеспечили высокую оперативность работы, а арсенал современных средств и профессиональный подход обеспечили высокое качество продукта и превосходство над "коллегами по цеху".

СМИ ИГИЛ эксплуатируют несколько ключевых тем, восхваляющих силу и успешность халифата — "Идеальный халифат, рай на земле", "Успешное управление территориями в рамках халифата", "Критика оппонентов", "Военная мощь ИГИЛ" и "Безусловное главенство шариата". Все эти темы, по всей видимости, будут преобладать в материалах и в дальнейшем.

Стоит учитывать, что на содержание "медиахолдинга" ИГИЛ выделяет большие средства, сотрудникам платят намного больше, чем боевикам, и они были освобождены от специального внутреннего налога ИГИЛ. СМИ сообщали, что помимо двухмесячной общей военной подготовки "военные журналисты" ИГИЛ дополнительно проходили специальные месячные курсы.

Главный офис "медиахолдинга" подчинялся напрямую Халифу, Шуре и главному военному командующему ИГИЛ. В его функции помимо определения новостной повестки входили обязанности по управлению региональными подразделениями, обеспечению подготовки и оплаты труда персонала, а также другие административные вопросы.

Захваченные боевики на допросах даже сообщали о том, что руководители "медиахолдинга" якобы принимали участие в планировании операций и даже вносили в них изменения, а также инициировали многочисленные казни и другие неприглядные акции только для того, чтобы обеспечить высокий пропагандистский эффект для видеосъёмок.

Работа в Сети

ИГИЛ создало огромное децентрализованное интернет-сообщество, которое по всему миру распространяет в Сети экстремистский контент. В результате исследований выяснилось, что только в "Твиттере" до февраля 2015-го сторонники ИГИЛ оставляли ежедневно до 90 тыс сообщений, а с июля 2014 по апрель 2015-го в среднем сторонники ИГИЛ оставляли в сети на 50 твитов больше, чем противники организации. ИГИЛ даже создало бота для "Твиттера" на платформе "Андроид" под названием Dawn of Glad Tiding, который рассылал пользователям материалы о деятельности организации.

Масштабы сообщества можно оценить по сообщению "Твиттера" о том, что с середины 2015 года по начало 2016-го было удалено 125 тыс. аккаунтов, связанных с ИГИЛ, но, по заверениям исследователей, многие из удалённых аккаунтов позже были восстановлены под теми же именами.

По утверждению основателя Jigsaw Джареда Коэна, сила интернет-сторонников ИГИЛ в том, что их огромное количество, они готовы поддерживать официальную линию ИГИЛ даже без выполнения прямых указаний со стороны группировки.

По утверждению автора доклада, сторонники ИГИЛ были замечены за пользованием следующими интернет-платформами: Twitter, Telegram, Zello, Tumblr, Snapchat, Silent Circle, WhatsApp, Kik, Last.fm, Instagram, Alrawi, Archive.org, Google Drive, Dating Websites, ISISsingles.com, Quora, Skype, Threema, WordPress, YouTube, JustPaste.it.

Причины успеха

В исследовании говорится, что своим успехом в информационных операциях ИГИЛ обязано постоянному физическому и виртуальному присутствию в повестке дня, чётко выстроенной системе "военных СМИ", "креативному лидерству", контролю информации, а также высокой степени мобильности и приспособляемости.

Так, яркими примерами изобретательности могут быть случаи изготовления специального контента для жителей отдельных этносов, проживающих на Балканах или даже в Тринидаде и Тобаго, а также создание "эффекта присутствия" на войне за счёт непрерывного изготовления и публикации фото- и видеоматериалов.

Своего рода новшеством в "террористических коммуникациях" можно назвать создание корпоративного стиля ИГИЛ — унификация шрифтов и логотипов, формы подачи материалов. Сообщения о терактах стали похожи на официальные пресс-релизы, вопросом, правда, всегда оставалась содержательная часть материалов в плане точности цифр и других данных.

Также ещё одним элементом корпоративного стиля стала отправка сообщений о терактах не в текстовой форме, но в виде картинок, а в лояльных ИГИЛ интернет-сообществах даже начали отслеживать подделки и распространять о них информацию.

Виртуальный халифат

Тот стиль, в котором ИГИЛ ведёт информационную войну, может способствовать становлению "Виртуального халифата"— новообразования, которое будет представлять угрозу безопасности всего цивилизованного мира. Совершенно очевидно, что ИГИЛ будет восстанавливать свои виртуальные сети намного быстрее, чем их будут уничтожать. Этот процесс будет происходить даже при условии, если ИГИЛ понесёт тяжелые потери на земле, так как бренд ИГИЛ будет притягивать и вдохновлять террористов на атаки про всему миру.

ИГИЛ сформировало податливое, активное джихадистское онлайн-сообщество. Его сторонники пропагандируют полное погружение в виртуальную реальность, непрерывно оставляя посты о халифате и его военных успехах, в сети. Масштаб и глубина проигиловской интернет-активности способствуют ускорению радикализации отдельных личностей, которые при других обстоятельствах не вышли бы на контакт с джихадистами. Но помимо потребления контента от ИГИЛ интернет-сторонники группировки общаются друг с другом, ключевые пользователи проводят сбор средств и вербовку бойцов, а отдельные лица совершают теракты у себя на родине.

При таких условиях очень вероятно, что участники этих онлайн-сообществ начнут совершать теракты не для чествования или защиты халифата, а только потому, что будут вдохновляться просмотром терактов в записи. А авторитета отдельных лиц, планирующих и исполняющих теракты, будет достаточно, чтобы стать инструментом для вербовки новых террористов.

"Виртуальный халифат" не будет привязан к какой либо географической области. Члены халифата будут общаться не вживую, а через компьютеры и мобильные телефоны, обмениваться видеоклипами с записью совершённых терактов и проповедями идеологов ИГИЛ. У группы появится возможность мобилизоваться для какой либо миссии и распасться вновь. А терактов с применением обычных ножей, автомобилей и других предметов, оборот которых не подпадает под особые правила, может стать больше.