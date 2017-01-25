ГД РФ запросит у СКР данные проверки по факту гибели жительницы Перми в автобусе

Депутат Госдумы РФ, член Центрального штаба ОНФ Александр Васильев в интервью Лайфу заявил о том, что Комитет ГД РФ по транспорту намерен запросить результаты проверки СКР по ситуации, когда автобус в Перми три часа возил по городу умирающую пассажирку. По его словам, это необходимо для выработки новых правил для водителей автобусов, а в частности, правил поведения в подобных ситуациях.

— Конечно, надо дождаться результатов расследования, но этот случай надо жёстко держать на контроле. Во-первых, дело касается водителя, он несёт ответственность не только за перевозку пассажиров, но и в общем за пассажиров в транспорте. Женщину обнаружил сотрудник базы, куда водитель привёз автобус на стоянку, а значит, у него была возможность после завершения рейса осмотреть салон. Если после расследования будет выявлена необходимость изменения законодательства в этой области, этим обязательно займутся, — сказал депутат.

Напомним, что водитель автобуса на протяжении трёх часов возил умирающую жительницу Перми по городу. Впоследствии она скончалась в больнице.