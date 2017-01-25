По фильму "Апокалипсис сегодня" сделают ролевую игру

Игрокам предстоит взять под своё управление капитана Бенджамина Уилларда, главного героя оригинальной картины. Сюжет фильма будет пересказан на новый лад — во время прохождения будет складываться особая версия истории.

Команда разработчиков сообщает, что на проект было потрачено уже несколько тысяч человеко-часов, чтобы довести его до готовности, необходимой для начала сбора средств через платформу Kickstarter. Теперь команде необходимо набрать за месяц 900 тысяч, необходимых для финансирования трёхлетнего цикла разработки.

Игру Apocalypse Now делают ветераны игровой индустрии. В команде числятся выходцы из BioWare, Obsidian, Ubisoft и других крупных студий. Эти люди успели поработать над Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Witcher, Neverwinter Nights 2, Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera, Everquest, DC Universe Online, PlanetSide, PlanetSide 2, Star Wars Galaxies и другими известными хитами.

Сообщается, что проект создаётся в виде смеси экшена, хоррора и ролевой механики — всё это будет подаваться в кинематографическом стиле. Однако авторы утверждают, что здесь не будет фокуса на диалогах: вместо этого интерактивность истории будет заключаться в действиях или бездействии игрока и соответствующих последствиях. К примеру, некоторых стычек можно будет избежать, незаметно прокравшись мимо.

Команда хочет показать ужасы вьетнамской войны глазами человека, который уже практически сошёл с ума. Именно ради творческой свободы игра будет разрабатываться независимо, без возможного вмешательства со стороны издателя.