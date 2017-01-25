Закрытая Disney студия вернулась с игрой по "Тачкам-3"
Фото: © Кинопоиск/Тачки 3
В прошлом году Disney закрыла студию Avalanche Software, занимавшуюся игрой Disney Infinity. Теперь студия открылась вновь.
Теперь Avalanche и её движок Octane Engine принадлежат компании Warner Bros. Interactive Entertainment. Прежними остались структура и коллектив команды. Первым проектом студии после повторного открытия вновь станет игра по лицензии Disney.
Avalanche Software займётся игрой по мотивам мультфильма "Тачки-3". Работы над ней начались ещё до закрытия студии — в будущем команда планирует заниматься и проектами, не имеющими отношения к Disney.
Мультфильм "Тачки-3" выйдет в российский прокат 15 июня этого года. Дата релиза игровой адаптации не сообщается.
Студия Avalanche Software была закрыта в 2016 году по инициативе Disney. Тогда компания заявила, что сфокусируется на продаже своих лицензий сторонним студиям.