Закрытая Disney студия вернулась с игрой по "Тачкам-3"

Теперь Avalanche и её движок Octane Engine принадлежат компании Warner Bros. Interactive Entertainment. Прежними остались структура и коллектив команды. Первым проектом студии после повторного открытия вновь станет игра по лицензии Disney.

Avalanche Software займётся игрой по мотивам мультфильма "Тачки-3". Работы над ней начались ещё до закрытия студии — в будущем команда планирует заниматься и проектами, не имеющими отношения к Disney.

Мультфильм "Тачки-3" выйдет в российский прокат 15 июня этого года. Дата релиза игровой адаптации не сообщается.

Студия Avalanche Software была закрыта в 2016 году по инициативе Disney. Тогда компания заявила, что сфокусируется на продаже своих лицензий сторонним студиям.