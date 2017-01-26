Стали известны характеристики Project Scorpio — наследницы Xbox One

По информации Digital Foundry, в Microsoft решили показать разработчикам некоторые характеристики консоли Project Scorpio — наследницы Xbox One. Главным нюансом стал отказ от памяти ESRAM, которая в Xbox One была главной проблемой для производительности. Блок ESRAM существенно быстрее DDR3, но его объём сильно ограничен. По этой причине многие игры на Xbox One запускались с более низким разрешением, чем на PlayStation 4 и ПК. Однако разработчики сообщили, что Microsoft всё равно потребует оптимизации под ESRAM и старые Xbox One: у новой консоли не будет собственных эксклюзивов.

Второй важной особенностью Project Scorpio станет более продвинутый GPU. Видеочип, учитывая его характеристики, должен быть основан на архитектуре AMD Vega, которая поступит на компьютеры и ноутбуки лишь к лету 2017-го. Планируется ли использовать новые процессоры AMD Ryzen, пока не ясно. По заявлениям самой Microsoft, новый GPU обеспечит консоли Project Scorpio 6 терафлопс вычислительной мощности, тогда как главный конкурент PlayStation 4 Pro оснащён графическим ускорителем на 4,2 терафлопс.