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Регион
Опубликовано 25 января 2017, 22:50

Армия Швеции из-за масштабной кибератаки лишилась важной компьютерной системы

Фото: &copy; REUTERS/Bob Strong/File Photo

Фото: © REUTERS/Bob Strong/File Photo

Военные отказываются комментировать информацию о том, когда была зафиксирована атака и кто за ней может стоять.

Из-за масштабной кибератаки на компьютерную сеть Вооружённых сил Швеции военным пришлось отключить систему, которая используется на военных учениях.

Агентство Reuters со ссылкой на официального представителя ВС страны Филипа Саймона сообщает, что работу системы Caxcis IT, на которую был направлен удар, пока не возобновляли. При этом Саймон отказался комментировать информацию о том, когда была зафиксирована кибератака и кто за ней может стоять.

В прошлом году компьютерная сеть Швеции подверглась более 100 тысячам кибератак со стороны различных спецслужб и организаций.

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Димитрий Алексиевич
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