В Нигерии террористка совершила самоподрыв, ещё двое смертников убиты

Террористка-смертница привела в действие взрывное устройство в тот момент, когда проходила мимо позиций сил безопасности в административном центре штата Борно в Нигерии.

— В результате взрывов погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения, — сообщил агентству Синьхуа начальник полиции штата Дамиан Чукву.

Вместе с тем правоохранительные органы смогли уничтожить ещё двух смертников, которые планировали теракты в городе Майдугури. Первого террориста ликвидировали 24 января при попытке проникнуть через близлежащий населённый пункт, он был застрелен на КПП при попытке к бегству.

В полиции отметили, что когда по смертнику открыли огонь, на нём сдетонировало взрывное устройство, прогремел взрыв.

Второй экстремист был уничтожен днём позднее — тоже на контрольно-пропускном пункте, но уже при попытке проникнуть в административный центр штата Борно.

В причастности к этим атакам подозреваются боевики радикальной исламистской группировки "Боко харам"*.

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