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Регион
Опубликовано 26 января 2017, 00:51

Шведская полиция обезвредила взрывное устройство в лагере для беженцев

В кемпинге сейчас проживает около 140 человек, недавно прибывших в Швецию, которые ожидают предоставления им постоянного места жительства.

Полиция шведского города Гётеборг обнаружила и обезвредила взрывное устройство, которое неизвестный подбросил в местный лагерь для беженцев. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Представляющий опасность предмет обнаружили в кемпинге днём в среду. Всех беженцев моментально эвакуировали, а территорию вокруг оцепили. Прибывшие сапёры заявили, что найденное устройство содержит "некоторое количество взрывчатого вещества", и обезвредили его. После чего беженцам разрешили вернуться в их жилища.

Отмечается, что в кемпинге сейчас проживает около 140 человек, недавно прибывших в Швецию, которые ожидают предоставления им постоянного места жительства.

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Анатолий Кривцов
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