Шведская полиция обезвредила взрывное устройство в лагере для беженцев
В кемпинге сейчас проживает около 140 человек, недавно прибывших в Швецию, которые ожидают предоставления им постоянного места жительства.
Полиция шведского города Гётеборг обнаружила и обезвредила взрывное устройство, которое неизвестный подбросил в местный лагерь для беженцев. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Представляющий опасность предмет обнаружили в кемпинге днём в среду. Всех беженцев моментально эвакуировали, а территорию вокруг оцепили. Прибывшие сапёры заявили, что найденное устройство содержит "некоторое количество взрывчатого вещества", и обезвредили его. После чего беженцам разрешили вернуться в их жилища.
Отмечается, что в кемпинге сейчас проживает около 140 человек, недавно прибывших в Швецию, которые ожидают предоставления им постоянного места жительства.