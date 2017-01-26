Шведская полиция обезвредила взрывное устройство в лагере для беженцев

Полиция шведского города Гётеборг обнаружила и обезвредила взрывное устройство, которое неизвестный подбросил в местный лагерь для беженцев. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Представляющий опасность предмет обнаружили в кемпинге днём в среду. Всех беженцев моментально эвакуировали, а территорию вокруг оцепили. Прибывшие сапёры заявили, что найденное устройство содержит "некоторое количество взрывчатого вещества", и обезвредили его. После чего беженцам разрешили вернуться в их жилища.

Отмечается, что в кемпинге сейчас проживает около 140 человек, недавно прибывших в Швецию, которые ожидают предоставления им постоянного места жительства.