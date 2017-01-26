Россиянам могут запретить давать своим детям нелепые и нецензурные имена

Депутаты Госдумы выступили с инициативой запретить родителям давать своим детям нелепые и нецензурные имена. Как сообщают "Известия", этот законопроект на рассмотрение в Комитет по госстроительству и законодательству внесла сенатор Валентина Петренко.

Как следует из текста документа, имя "не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности".

В качестве примеров приводились такие имена, как Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко. Кроме того, сенатор напомнила об истории мальчика, который до сих пор живёт без документов, поскольку родители решили назвать его БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).

Как говорится в пояснительной записке к документу, "давая необычное, экзотическое имя своему ребёнку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь".

По словам главы Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой (КПРФ), ребёнку не всё равно, какое имя ему выбирают родители.

— У нас столько прекрасных имён. Называйте нормально, чтобы ребёнок себя чувствовал всю жизнь нормально, — говорит депутат.

В Комитете по госстроительству и законодательству отмечают, что ко второму чтению список "запретных имён" может пополниться также названиями месяцев и т.д.