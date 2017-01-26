Ролевая игра Pillars of Eternity получит сиквел
Кадр видео “youtube.com/Obsidian”. Скриншот © L!FE
Анонс Pillars of Eternity 2, получившей подзаголовок Deadfire, был случайно опубликован раньше времени редакцией американского издания Polygon.
Согласно сообщению (уже удалённому со страниц сайта, но остающемуся доступным в кеше поисковых систем), разработчики из Obsidian вновь прибегнут к помощи фанатов, обратившись к ним за финансированием. Сбор средств пройдёт на краундфандинговой платформе Fig, а всего авторы игры планируют привлечь минимум 3,35 миллиона долларов. 2,25 миллиона из них студия готова обменять на доли с потенциальной прибыли.
Pillars of Eternity 2: Deadfire станет прямым продолжением первой части, вышедшей в 2015 году. Действие её развернется в Каэд Нуа, где вселившийся в гигантскую статую бог Эотас оставляет при смерти протагониста.
В плане нововведений представители Obsidian обещают добавить NPC распорядок дня, а также возможность игрокам путешествия — как по земле, так и по морю.