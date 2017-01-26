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Опубликовано 26 января 2017, 09:12

Ролевая игра Pillars of Eternity получит сиквел

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Obsidian&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Obsidian”. Скриншот © L!FE

Анонс Pillars of Eternity 2, получившей подзаголовок Deadfire, был случайно опубликован раньше времени редакцией американского издания Polygon.

Согласно сообщению (уже удалённому со страниц сайта, но остающемуся доступным в кеше поисковых систем), разработчики из Obsidian вновь прибегнут к помощи фанатов, обратившись к ним за финансированием. Сбор средств пройдёт на краундфандинговой платформе Fig, а всего авторы игры планируют привлечь минимум 3,35 миллиона долларов. 2,25 миллиона из них студия готова обменять на доли с потенциальной прибыли.

Pillars of Eternity 2: Deadfire станет прямым продолжением первой части, вышедшей в 2015 году. Действие её развернется в Каэд Нуа, где вселившийся в гигантскую статую бог Эотас оставляет при смерти протагониста.

В плане нововведений представители Obsidian обещают добавить NPC распорядок дня, а также возможность игрокам путешествия — как по земле, так и по морю.

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Александр Крушин
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