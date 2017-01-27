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Регион
Опубликовано 27 января 2017, 08:54

Министр образования Хорватии пойман на плагиате

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org/Sliverhand333

Фото: © wikipedia.org/Sliverhand333

В Хорватии разразился скандал в связи с тем, что министр образования и науки Паво Барисич в своей публикации использовал тексты американского политолога Стивена Шлезингера и других авторов, не ссылаясь на источник. Об этом сообщает universityworldnews.com.

Комитет по этике в области науки и высшего образования Хорватии признал Паво Барисича виновным в давнем плагиате. Как стало известно, статья Барисича, в 2008 году опубликованная научным журналом Synthesis Philosophica, состоит из компиляции чужих текстов и информации из интернет-источников.

В исследовательской статье Барисича на английском языке под заголовком Does globalization threaten democracy ("Угрожает ли глобализация демократии") приводятся идеи и мысли таких американских политологов, как Стивен Шлезингер, Карл Боггс и Сэмюэл Филлипс Хантингтон, при этом ссылку на источник автор публикации не даёт.

Более того, нынешний министр образования прибегал даже к прямому копированию материала из Википедии. Например, оттуда он взял имя американского философа японского происхождения Фрэнсиса Фукуямы, написав его фамилию с той же ошибкой (ФукАяма), что и авторы Википедии.

Проколовшийся Паво Барисич продолжает отрицать свою причастность к плагиату, несмотря на то что политолог и философ Стивен Шлезингер в прошлом году подтвердил, что получил личные извинения от Барисича за использование его текстов.

Широкой общественности об истории с плагиатом Барисича стало известно три месяца назад, когда его избрали на пост министра образования и науки Хорватии.

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Евгения Зубкова
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