Министр образования Хорватии пойман на плагиате

Комитет по этике в области науки и высшего образования Хорватии признал Паво Барисича виновным в давнем плагиате. Как стало известно, статья Барисича, в 2008 году опубликованная научным журналом Synthesis Philosophica, состоит из компиляции чужих текстов и информации из интернет-источников.

В исследовательской статье Барисича на английском языке под заголовком Does globalization threaten democracy ("Угрожает ли глобализация демократии") приводятся идеи и мысли таких американских политологов, как Стивен Шлезингер, Карл Боггс и Сэмюэл Филлипс Хантингтон, при этом ссылку на источник автор публикации не даёт.

Более того, нынешний министр образования прибегал даже к прямому копированию материала из Википедии. Например, оттуда он взял имя американского философа японского происхождения Фрэнсиса Фукуямы, написав его фамилию с той же ошибкой (ФукАяма), что и авторы Википедии.

Проколовшийся Паво Барисич продолжает отрицать свою причастность к плагиату, несмотря на то что политолог и философ Стивен Шлезингер в прошлом году подтвердил, что получил личные извинения от Барисича за использование его текстов.

Широкой общественности об истории с плагиатом Барисича стало известно три месяца назад, когда его избрали на пост министра образования и науки Хорватии.