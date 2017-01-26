РПЦ планирует продюсировать создание "православных" видеоигр

26 января 2017 года в Москве состоятся XXV Международные образовательные Рождественские чтения, на которых в рамках направления "Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ" пройдёт дискуссия на тему использования видеоигр в качестве средства распространения слова Божьего.

На это мероприятие приглашены представители отечественных студий, которые занимаются разработкой игр, священнослужители и СМИ.

В рамках круглого стола игры будут рассматривать в качестве активно развивающейся формы медиа. В частности, стороны хотят решить, какие возможности несут в себе видеоигры для духовного развития геймеров, какие способы использования религии в играх допустимы и есть ли в них место для религии вообще.

Немаловажным вопросом на повестке обсуждения стоит отношение РПЦ к современным технологиям в целом.

Напомним, всевозможные атрибуты религии уже давно существуют в играх. Например, кафедральные соборы и церкви уже давно стали привычными для геймеров строениями во всех видах игр — от небольших до блокбастеров.