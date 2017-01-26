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Регион
Опубликовано 26 января 2017, 08:12

РПЦ планирует продюсировать создание "православных" видеоигр

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

В скором времени на прилавках магазинов могут появиться игры, которые включают в себя православные проповеди.

26 января 2017 года в Москве состоятся XXV Международные образовательные Рождественские чтения, на которых в рамках направления "Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ" пройдёт дискуссия на тему использования видеоигр в качестве средства распространения слова Божьего.

На это мероприятие приглашены представители отечественных студий, которые занимаются разработкой игр, священнослужители и СМИ.

В рамках круглого стола игры будут рассматривать в качестве активно развивающейся формы медиа. В частности, стороны хотят решить, какие возможности несут в себе видеоигры для духовного развития геймеров, какие способы использования религии в играх допустимы и есть ли в них место для религии вообще.

Немаловажным вопросом на повестке обсуждения стоит отношение РПЦ к современным технологиям в целом.

Напомним, всевозможные атрибуты религии уже давно существуют в играх. Например, кафедральные соборы и церкви уже давно стали привычными для геймеров строениями во всех видах игр — от небольших до блокбастеров.

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Сергей Сурепин
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