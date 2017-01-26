51-летний геймер из Сызрани стал жертвой шантажа

По сообщению издания "КТВ-Луч", житель Сызрани Владимир Стародубов обнаружил, что его почту взломали. К электронному ящику Google был привязан аккаунт в популярной онлайн-игре.

Геймер рассказал, что он играет под псевдонимом Вор и успел прокачать своего героя. Мошенник требовал, чтобы сызранец перевёл ему деньги за доступ к почте и, соответственно, своему игровому персонажу. Молодой человек называл сумму в три тысячи рублей, на что тот не согласился: мужчине удалось восстановить пароль.

Однако после этого мошенник в очередной раз взломал его почту. Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители начали вести переписку с вымогателем от имени Владимира. Они собрали всю необходимую информацию, чтобы можно было установить местонахождение преступника.

Оказалось, мошенник находится в Оренбурге. На тот момент ему ещё не исполнилось 18 лет. Собранные материалы полиция направила своим коллегам из Оренбургской области.

По словам Владимира Стародубова, уголовное дело долго не открывали. Сызранец писал несколько обращений, чтобы история получила дальнейших ход. И практически спустя год, как рассказал пострадавший, уголовное дело было возбуждено.