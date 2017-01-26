Родители Люцифера и Остановки смогут отстоять право на имена детей в суде

Детей в России не следует называть цифрами и аббревиатурами, сказала Лайфу член Совета Федерации, инициатор и разработчик законопроекта об именах Валентина Петренко. Ранее стало известно, что Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству собирается рекомендовать депутатам принять документ в первом чтении.

— Там не должно быть цифр, знаков, ненормативной лексики, пограничных вещей. Например, слова "автобусная остановка № 16": "автобусная" — это не номер, но разве можно назвать так? Имя Люцифер — мы же понимаем, что характер героя переносится на характер ребёнка, на формирование ребёнка. Имена типа Апрель будут на рассмотрении работников загса, если родители будут настаивать и суд поддержит. В нынешней трактовке законопроекта — пожалуйста, они могут называть Апрель, — сказала Петренко.

Однако депутаты уже намерены расширить запрет на имена: например, нельзя будет называть детей нелепыми именами, к которым можно отнести названия месяцев. Сенатор уточнила, что в любом случае родители будут иметь возможность отстоять имя своего малыша в суде.

— Если кто-то будет недоволен, кому-то будет нужно выйти за рамки действующего законодательства и их желание будет настолько велико, чтобы отстаивать имя ребёнка, которое им нужно, — можно обратиться в суд, — отметила Петренко.

За последние несколько лет загсы выдавали свидетельства о рождении Дельфина, Океана, Люцифера и других детей с необычными именами.

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