Blizzard бесплатно раздаёт шутер Overwatch

23 января 2016 года владельцы аккаунтов Battle.net обнаружили, что у них появилась копия игры StarCraft II: Wings of Liberty. Деньги со счёта при этом не были списаны. Аналогично теперь происходит и с шутером Overwatch.

Акция касается не всех пользователей, однако на всякий случай лучше проверить свой профиль: возможно, именно вам повезло.

Overwatch — многопользовательский шутер от первого лица, разработанный студией Blizzard. Игра вышла 23 мая 2016 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.