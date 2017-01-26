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Опубликовано 26 января 2017, 10:14

Blizzard бесплатно раздаёт шутер Overwatch

Фото: &copy;&nbsp;vk.com/Overwatch

Фото: © vk.com/Overwatch

Разработчики продолжают свою акцию невиданной щедрости: сначала они дарили StarCraft II, а теперь — Overwatch.

23 января 2016 года владельцы аккаунтов Battle.net обнаружили, что у них появилась копия игры StarCraft II: Wings of Liberty. Деньги со счёта при этом не были списаны. Аналогично теперь происходит и с шутером Overwatch.

Акция касается не всех пользователей, однако на всякий случай лучше проверить свой профиль: возможно, именно вам повезло.

Overwatch — многопользовательский шутер от первого лица, разработанный студией Blizzard. Игра вышла 23 мая 2016 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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