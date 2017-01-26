Разработчики популярных игр используют невидимых животных

Одним из таких разработчиков оказалась студия Blizzard. По словам Натаниэля Чепмана, который занимается World of Warcraft, многие заклинания в игре работали с помощью невидимых кроликов.

Он добавил, что ряд вещей в игре работает с помощью использования заклинаний, несмотря на то, что они, на первый взгляд, совершенно не требуют магии. Для того чтобы заклятия работали, разработчики добавляли в игру невидимых NPC, которые "колдовали" втайне от ничего не подозревающих игроков. В качестве примера дизайнер привёл лазерные турели из рейда "Осада Огриммара".

Помимо этого, один из создателей Underworld Overlord Крис Мейр вспомнил, как работали лошади Lord of the Rings Online. По его словам, в игре лошади были штанами, которые необходимо было надевать на героя.

@xpatriciah iirc the rideable horses in LOTRO were actually a pair of pants you equipped — Chris Maire (@dinosaursssssss) January 23, 2017

Бывшая сотрудница ArenaNet Кэйтлин Гэд рассказала, что при работе над Guild Wars она написала множество скриптов для невидимых NPC и что эта система лежала в основе Anarchy Online.

"Флешмоб" признаний разработчиков начался после того, как 24 января 2016 года портал Kotaku обратил внимание на то, что разработчик Old World Radio: Boston — одной из самых популярных модификаций для Fallout 4 — долгое время использовал в качестве радиоприёмников невидимых котов.