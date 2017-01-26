От бумаги к экранам мониторов. Комиксы, ставшие видеоиграми

Мёртвые с косами

Первый выпуск "Ходячих мертвецов" появился на прилавках американских магазинов в 2003 году и сразу получил невероятную популярность среди читателей. Автор комикса — Роберт Киркман — неоднократно заявлял, что создал произведение не про мертвецов, а про людей, которые оказались в постапокалиптическом мире, полном зомби, и именно люди являются самыми страшными монстрами. За 14 лет вышло более 150 выпусков, был снят сериал, который радует фанатов уже 7 сезонов подряд. Но нам интересны игры, а именно The Walking Dead от компании Telltale Games.

Игра насчитывает три части. В каждом сезоне мы берём на себя роль определённого протагониста. Сначала создатели предложили нам влезть в шкуру беглого преступника с непростой судьбой. Затем — почувствовать себя маленькой беззащитной девочкой. Напоследок мы играем за бывшего профессионального бейсболиста, который разрушил свою карьеру, потому что ставил против себя.

Напомню, что действия происходят во время конца света, а живые мертвецы заполонили планету. Этот квест не сможет вас поразить своим игровым процессом или сложными загадками. В Telltale давно ушли от этого формата. История и персонажи — это главное. Играя, вы будто читаете интерактивный комикс. А что ещё нужно настоящему фанату?

Человек — летучая мышь

Бэтмен в представлении не нуждается. Утром — миллиардер и добрый самаритянин, а ночью — Тёмный рыцарь. Также не стоит забывать, что комиксы о Бэтмене подарили нам одного из самых колоритных злодеев всех времён и народов — Джокера. Этот психопат является одним из самых обаятельных антагонистов на свете, а его фанаты исчисляются миллионами.

Игры про Бэтмена были его слабым местом до появления Batman: Arkham Asylum от компании Rocksteady. Студии удалось реанимировать не только игровую вселенную, но и создать целую трилогию о похождениях Тёмного рыцаря по прогнившему Готэму. Которая и по сей день считается одной из лучших детективных игр.

Кстати, совсем недавно тему Бэтмена подхватили ребята из Telltale. Нам показали иной взгляд на историю Брюса Уэйна. По ходу сюжета мы побываем во всех основных локациях Готэма, даже посетим злополучную лечебницу Аркхэм в качестве пациента. Однако финальный эпизод вышел скомканным. Все принятые нами решения не значили абсолютно ничего, а мотивы главного злодея развалились, как карточный домик. Но не стоит терять надежду, второй сезон обязательно будет, но как скоро?

Люди Ха

Несмотря на то что интерес к мутантам убавился за последние годы, это не мешает компании Marvel выпускать фильмы про Росомаху — одного из самых знаковых персонажей издательства. Игры по этой вселенной всегда были похожи на поделки, сотворённые на коленке, однако один алмаз в этой навозной куче всё-таки нашёлся. X-Men Origins: Wolverine стала не просто хорошей игрой по комикс-вселенной, но и вполне неплохой интерпретацией фильма.

Росомаха всегда славился своей жестокостью и довольно мрачной историей. Игре удалось передать ту самую атмосферу, которой ждали фанаты. Нашинкованные враги и фонтаны крови выглядят не хуже, чем во всеми любимой God of War. Основное различие лишь в арсенале нашего героя. Если у Кратоса есть целый арсенал волшебного оружия для уничтожения богов, то Логан ограничивается своими знаменитыми когтями. Но поверьте, этого более чем достаточно.

Волки среди нас

Fables — одна из самых неоднозначных вселенных издательства Vertigo. Основная идея в том, что знаменитые герои сказок оказываются в нашем мире и пытаются жить по его правилам. Серый Волк выполняет роль шерифа, Белоснежка помогает мэру, а прекрасный принц заделался в аферисты. Несмотря на то что периодически история скатывается в санта-барбару, это не мешает ей быть крайне увлекательной. Сюжетные повороты заставляют вас искренне сопереживать персонажам, а ведь это один из важнейших показателей хорошей книги.

В 2013 году вышла игра The Wolf Among Us, основанная на этой вселенной. Сюжет повествует нам о событиях, которые происходят до начала самого комикса. Мы берём на себя роль Серого Волка — Бигби (От англ. Big Bad Wolf). История закручивается вокруг очередного убийства, которое приводит главных героев к раскрытию целого преступного заговора, в котором замешаны весьма известные персонажи наших любимых сказок. К сожалению, почувствовать себя настоящим детективом вам не дадут, поднося все решения на блюдце, но это не мешает игре быть достойным претендентом на премию лучшей игры по комиксам.