Александр Борода: Инцидент с Толстым исчерпан — антисемитом его назвать нельзя

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода рассказал Лайфу, что после разговора с вице-спикером Госдумы Петром Толстым считает исчерпанной ситуацию с высказыванием о черте оседлости. По словам Бороды, Толстой объяснил, что просто некорректно выразился и был неправильно понят: он не имел в виду никакую национальность.

— Если мы посмотрим объективно на историю журналистской деятельности Петра Толстого, то можем сказать, что заявление не является частью какой-то политики, которую он озвучивал раньше, мы не можем сказать, что он антисемит с прошлым, мы этого не видели, нет смысла заниматься нагнетанием, всё исчерпано. Надеюсь, наше взаимодействие с Госдумой, деятельность Госдумы и деятельность Петра Толстого будут способствовать укреплению межнационального мира и согласия, — пояснил Борода.

Борода и Толстой побеседовали в ходе осмотра организованной в нижней палате парламента выставки "Достояние России. Страницы истории и духовные традиции".

Напомним, ранее Толстой прокомментировал дискуссию вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ. В его словах усмотрели признаки антисемитизма. Речь шла о высказывании депутата о том, что против передачи собора выступают потомки тех, кто "выскочил из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году".