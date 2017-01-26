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Опубликовано 26 января 2017, 11:59

Автор Flappy Bird выпустил новую игру

Кадр видео&nbsp;Ninja Spinki Challenges!!&nbsp;Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео Ninja Spinki Challenges!! Скриншот © L!FE

У Super Mario Run и Pokemon GO наконец появился серьёзный конкурент от скандально известного разработчика.

26 января 2017 года в App Store и Google Play вышла игра Ninja Spinki Challenges от разработчика Flappy Bird. В этот раз скандальный программист сделал шесть различных испытаний и два режима игры.

Пользователям, играя за ниндзя, нужно уничтожать противников или избегать контакта с ними. В игре доступны два режима: соревнование на время и на количество очков. Управление в Ninja Spinki Challenges, как и в оригинальной Flappy Bird, осуществляется одним пальцем. 

Программист Донг Нгуен выпустил игру совместно с японской студией Obokaidem. В компании предоставили разработчику полный контроль над проектом, а в процессе производства автор переделывал своё творение семь раз. Всего на создание игры ушло около полутора лет.

Ранее Донг Нгуен разработал не только Flappy Bird, но и Fabitalk, Super Ball Juggling и Swing Copters.

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Сергей Сурепин
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