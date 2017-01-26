Кузнецова: Важно ужесточить наказание за видео в Сети с детским насилием

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила Лайфу о необходимости ужесточить наказание за распространение видео с детским насилием в Сети.

— 30% подростков пострадали в той или иной степени от кибербуллинга. Безусловно, кроме физических травм ребёнку наносятся и психологические. С одной стороны, важно, что сейчас разрабатывается концепция психологической помощи, важно, чтобы рядом оказался специалист. Мы понимаем, что на глазах в социальной сети разрабатывается кульминация уже затянувшегося конфликта: вовремя не оказалась помощь, ситуация была отпущена. Важно здесь работать на опережение. С другой стороны, важно работать на законодательном уровне: ужесточить наказание за распространение таких материалов, в которых демонстрируется насилие над несовершеннолетними, — сказала Кузнецова.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором запечатлено издевательство школьников над шестиклассником. Дети не только били своего товарища, но и сопровождали свои действия ненормативной лексикой.