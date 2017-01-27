Пятьдесят оттенков настольных игр
Настольные игры — это не только детские забавы и занудные многочасовые стратегии. Партия в игру может скрасить семейный вечер или расшевелить компанию на вечеринке, но гораздо приятнее разложить её со своей второй половинкой! Конечно, не каждая настолка подойдёт игриво настроенным влюблённым. Мы подобрали пять настольных игр, которые не разочаруют и самую горячую парочку.
In love
Ярко оформленная игра, в которой влюблённым придётся посоревноваться в выполнении различных заданий. Карты игры разделены на синие (для него), розовые (для неё) и общие, все они разбиты на четыре категории: Ощущения, Размышления, Отношения и Соревнования. Каждая карта содержит испытание, с которым нужно справиться игроку.
Возможно, вам предстоит ответить на вопрос о любимом человеке, выполнить несложное задание или поделиться чем-то сокровенным. Победителем станет тот, кто сможет первым собрать четыре карточки с определённым сочетанием цветных символов. Проигравший будет обязан выполнить особое задание со специальных карт бонуса, например, две недели приносить любимому человеку завтрак в постель… или исполнить его давнюю эротическую фантазию.
In love — это игра про отношения для тех, у кого есть отношения, так что убеждённые холостяки и "хорошие друзья" могут смело проходить мимо.
Целовались ли вы сегодня?
Как много прекрасных пар распалось из-за того, что люди недостаточно хорошо понимали друг друга! Настольная игра "Целовались ли вы сегодня?" поможет вам легко устранить это досадное препятствие, ведь её главный смысл — как можно лучше узнать своего партнёра.
Задача пары в этой игре — совместными усилиями довести жетон розового сердца до финиша раньше жетона чёрного сердца. Розовый жетон двигается, когда игроки верно отвечают на написанный на карточке вопрос, а чёрный — когда ответ оказывается неправильным.
Вопросы этой игры заставят вас выложить всё, что вам известно о своей второй половинке. А если вы только начали встречаться, то "Целовались ли вы сегодня?" поможет вам по-настоящему сблизиться друг с другом.
Для тебя
"Для тебя" — это уникальная игра, ведь партия в неё длится несколько недель и разыграть её можно только один раз!
Под крышкой небольшой коробки вы найдёте специальную магнитную доску и два запечатанных конверта с заданиями. В каждом из них — 15 волнующих и интригующих заданий. Это может быть нежная романтическая встреча или эротическое приключение, но в любом случае задание станет приятным сюрпризом для вашего любимого человека. Постарайтесь сохранить его в тайне!
Выполненные задания отмечаются мелом на доске, и в игре побеждает тот, кто выполнит их первым. Но, конечно, в настоящем выигрыше от проведённого вместе времени будут ваши отношения и совместное будущее. Отличный способ устроить себе второй медовый месяц или наладить начинающиеся отношения!
Фанты Флирт
Откройте окна, здесь становится жарко! Вместе с "Фантами Флирт" в наш топ врывается настоящий эротический вихрь. Эта несложная игра была специально создана для неудержимых парочек, которым и в постели тесно!
Смысл игры — в выполнении заданий, разделённых на разные цвета. Чем теплее цвет — тем интереснее будет задачка. Так, белые карточки просят пару сделать вполне невинные вещи, но кто знает, чем закончится соревнование в поцелуях, когда дело дойдёт до настоящего действия и красных карт!
"Фанты Флирт" — это игра для тех, кто хочет почувствовать себя смелее и раскованнее в постели и в общении с близким человеком. Не вините нас, если эта игра навсегда изменит вашу сексуальную жизнь!
Пати в кровати
Для того чтобы устроить секс-вечеринку, вставать с кровати совсем не обязательно! Достаточно снять крышку с "Пати в кровати", ведь эта настолка битком набита описаниями всевозможных фривольных заданий, заводными фразами и сценариями ролевых игр.
"Пати в кровати" содержит 240 карт, которые разделены на 6 категорий: Поцелуи, Ласки, Фразы, Вопросы, Ролевые игры и Решительные действия! Каждая карта связана с каким-нибудь аспектом сексуальной жизни, и, поверьте, многие из них станут открытием даже для самых искушённых людей.
Так что если вы хотите разнообразить свою половую жизнь или просто добавить в секс немного игривости, то смело тащите в спальню эту настолку. А для того, чтобы играть было ещё веселее, издатели положили в коробку чулок, галстук и пушистое перышко, которым так удобно щекотать беспомощного противника. Уверены, он вам только спасибо скажет.
В эпоху социальных сетей и мессенджеров настольные игры дарят нам редкую возможность для живого и расслабленного общения. Ценности настолок — не в победе над соперниками, а в самом процессе, который подразумевает честную и открытую встречу людей. Попробуйте сыграть с дорогим человеком и удивитесь тому, как много нового вы сможете узнать.
Ведь, если задуматься, любовь — это всегда игра.