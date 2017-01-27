Пятьдесят оттенков настольных игр

In love

Ярко оформленная игра, в которой влюблённым придётся посоревноваться в выполнении различных заданий. Карты игры разделены на синие (для него), розовые (для неё) и общие, все они разбиты на четыре категории: Ощущения, Размышления, Отношения и Соревнования. Каждая карта содержит испытание, с которым нужно справиться игроку.

Возможно, вам предстоит ответить на вопрос о любимом человеке, выполнить несложное задание или поделиться чем-то сокровенным. Победителем станет тот, кто сможет первым собрать четыре карточки с определённым сочетанием цветных символов. Проигравший будет обязан выполнить особое задание со специальных карт бонуса, например, две недели приносить любимому человеку завтрак в постель… или исполнить его давнюю эротическую фантазию.

In love — это игра про отношения для тех, у кого есть отношения, так что убеждённые холостяки и "хорошие друзья" могут смело проходить мимо.

Целовались ли вы сегодня?

Как много прекрасных пар распалось из-за того, что люди недостаточно хорошо понимали друг друга! Настольная игра "Целовались ли вы сегодня?" поможет вам легко устранить это досадное препятствие, ведь её главный смысл — как можно лучше узнать своего партнёра.

Задача пары в этой игре — совместными усилиями довести жетон розового сердца до финиша раньше жетона чёрного сердца. Розовый жетон двигается, когда игроки верно отвечают на написанный на карточке вопрос, а чёрный — когда ответ оказывается неправильным.

Вопросы этой игры заставят вас выложить всё, что вам известно о своей второй половинке. А если вы только начали встречаться, то "Целовались ли вы сегодня?" поможет вам по-настоящему сблизиться друг с другом.

Для тебя

"Для тебя" — это уникальная игра, ведь партия в неё длится несколько недель и разыграть её можно только один раз!

Под крышкой небольшой коробки вы найдёте специальную магнитную доску и два запечатанных конверта с заданиями. В каждом из них — 15 волнующих и интригующих заданий. Это может быть нежная романтическая встреча или эротическое приключение, но в любом случае задание станет приятным сюрпризом для вашего любимого человека. Постарайтесь сохранить его в тайне!

Выполненные задания отмечаются мелом на доске, и в игре побеждает тот, кто выполнит их первым. Но, конечно, в настоящем выигрыше от проведённого вместе времени будут ваши отношения и совместное будущее. Отличный способ устроить себе второй медовый месяц или наладить начинающиеся отношения!

Фанты Флирт

Откройте окна, здесь становится жарко! Вместе с "Фантами Флирт" в наш топ врывается настоящий эротический вихрь. Эта несложная игра была специально создана для неудержимых парочек, которым и в постели тесно!

Смысл игры — в выполнении заданий, разделённых на разные цвета. Чем теплее цвет — тем интереснее будет задачка. Так, белые карточки просят пару сделать вполне невинные вещи, но кто знает, чем закончится соревнование в поцелуях, когда дело дойдёт до настоящего действия и красных карт!

"Фанты Флирт" — это игра для тех, кто хочет почувствовать себя смелее и раскованнее в постели и в общении с близким человеком. Не вините нас, если эта игра навсегда изменит вашу сексуальную жизнь!

Пати в кровати

Для того чтобы устроить секс-вечеринку, вставать с кровати совсем не обязательно! Достаточно снять крышку с "Пати в кровати", ведь эта настолка битком набита описаниями всевозможных фривольных заданий, заводными фразами и сценариями ролевых игр.

"Пати в кровати" содержит 240 карт, которые разделены на 6 категорий: Поцелуи, Ласки, Фразы, Вопросы, Ролевые игры и Решительные действия! Каждая карта связана с каким-нибудь аспектом сексуальной жизни, и, поверьте, многие из них станут открытием даже для самых искушённых людей.

Так что если вы хотите разнообразить свою половую жизнь или просто добавить в секс немного игривости, то смело тащите в спальню эту настолку. А для того, чтобы играть было ещё веселее, издатели положили в коробку чулок, галстук и пушистое перышко, которым так удобно щекотать беспомощного противника. Уверены, он вам только спасибо скажет.

В эпоху социальных сетей и мессенджеров настольные игры дарят нам редкую возможность для живого и расслабленного общения. Ценности настолок — не в победе над соперниками, а в самом процессе, который подразумевает честную и открытую встречу людей. Попробуйте сыграть с дорогим человеком и удивитесь тому, как много нового вы сможете узнать.

Ведь, если задуматься, любовь — это всегда игра.